ТАЛЛЕС: «Это первый хет-трик в истории Руха. Рад оставить след в истории»

Бразильский хавбек «Руха» Таллес Бренер после победного хет-трика в матче против «Зари» (3:1) в 4-м туре УПЛ рассказал о своих впечатлениях от игры:

«Я очень счастлив, что мне удалось забить трижды и помочь команде победить в матче с «Зарей». Этот поединок был очень важным и сложным для нас, ведь соперник не из легких.

Я только что узнал, что мой хет-трик – первый в истории клуба в УПЛ. Очень рад, что оставил свое имя в истории «Руха». Кроме того, это еще и первый хет-трик для меня в профессиональной карьере.

Надеюсь, что эта победа придаст нам веры в собственные силы и мы забьем еще очень много голов в этом сезоне».