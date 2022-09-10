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  4. ТАЛЛЕС: «Это первый хет-трик в истории Руха. Рад оставить след в истории»
Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 00:45 | Обновлено 10 сентября 2022, 01:06
48
0

ТАЛЛЕС: «Это первый хет-трик в истории Руха. Рад оставить след в истории»

Бразильский хавбек стал автором победного хет-трика в матче против «Зари»

10 сентября 2022, 00:45 | Обновлено 10 сентября 2022, 01:06
48
0
ТАЛЛЕС: «Это первый хет-трик в истории Руха. Рад оставить след в истории»
ФК Рух Львов. Таллес Бренер

Бразильский хавбек «Руха» Таллес Бренер после победного хет-трика в матче против «Зари» (3:1) в 4-м туре УПЛ рассказал о своих впечатлениях от игры:

«Я очень счастлив, что мне удалось забить трижды и помочь команде победить в матче с «Зарей». Этот поединок был очень важным и сложным для нас, ведь соперник не из легких.

Я только что узнал, что мой хет-трик – первый в истории клуба в УПЛ. Очень рад, что оставил свое имя в истории «Руха». Кроме того, это еще и первый хет-трик для меня в профессиональной карьере.

Надеюсь, что эта победа придаст нам веры в собственные силы и мы забьем еще очень много голов в этом сезоне».

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Заря Таллес Бренер
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Источник ФК Рух Львов
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