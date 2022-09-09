Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Рух сыграл в более агрессивный футбол, чем мы»
Тренер «Зари» - о поражении от «Руха»
Главный тренер «Зари» Патрик Ван Леувен поделился впечатлениями от матча четвертого тура УПЛ против «Руха» (поражение 1:3):
- Мы сегодня плохо сыграли. Соперник играл в более агрессивный футбол, чем мы. После матча с «Динамо» мы сказали ребятам, что «Рух» будет играть против нас, как мы сыграли против «Динамо», поэтому нужно к этому готовиться. Слишком многие футболисты сегодня не показали свой уровень игры.
- Если брать турнирную таблицу, то в начале матча команды играли как лидер с аутсайдером. Была ли с вашей стороны недооценка соперника, что привело к такому результату?
- «Рух» очень хорошо показало себя на поле и агрессивно, повторюсь. У них было гораздо больше созданных моментов, чем у нас.
- Сергей Булеца был заменен после перерыва. Вы были недовольны, как он вошел в игру?
- Сергей не получал мяч, не брал инициативы, поэтому я принял такое решение.
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