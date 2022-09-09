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  4. Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Рух сыграл в более агрессивный футбол, чем мы»
Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 23:20 |
156
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Рух сыграл в более агрессивный футбол, чем мы»

Тренер «Зари» - о поражении от «Руха»

09 сентября 2022, 23:20 |
156
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Рух сыграл в более агрессивный футбол, чем мы»
ФК Заря. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Зари» Патрик Ван Леувен поделился впечатлениями от матча четвертого тура УПЛ против «Руха» (поражение 1:3):

- Мы сегодня плохо сыграли. Соперник играл в более агрессивный футбол, чем мы. После матча с «Динамо» мы сказали ребятам, что «Рух» будет играть против нас, как мы сыграли против «Динамо», поэтому нужно к этому готовиться. Слишком многие футболисты сегодня не показали свой уровень игры.

- Если брать турнирную таблицу, то в начале матча команды играли как лидер с аутсайдером. Была ли с вашей стороны недооценка соперника, что привело к такому результату?
- «Рух» очень хорошо показало себя на поле и агрессивно, повторюсь. У них было гораздо больше созданных моментов, чем у нас.

- Сергей Булеца был заменен после перерыва. Вы были недовольны, как он вошел в игру?
- Сергей не получал мяч, не брал инициативы, поэтому я принял такое решение.

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Источник ФК Заря
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