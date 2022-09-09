Кровавые деньги! Стало известно, сколько получит ФА Боснии за матч на рашке
Боснийские чиновники продались недорого, за 200 тысяч евро
Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины получит донат в размере 200 тысяч евро за проведение товарняка против сборной рф в питере, информирует боснийский ресурс Avaz
Судя по обнародованной информации, россияне также возьмут на себя все расходы за проезд и проживание соперников.
Футбольные руководители Боснии и Герцеговины приняли решение провести товарищеский матч национальной команды против сборной рф. Товарняк планируется сыграть в ноябре в стране-агрессоре. И в УЕФА, на удивление, не возражают против такого матча
Ведущие игроки национальной команды Боснии близки к принятию решения, что не полетят на спарринг в россию.
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