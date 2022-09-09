Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кровавые деньги! Стало известно, сколько получит ФА Боснии за матч на рашке
Россия
09 сентября 2022, 23:15 | Обновлено 09 сентября 2022, 23:29
871
3

Кровавые деньги! Стало известно, сколько получит ФА Боснии за матч на рашке

Боснийские чиновники продались недорого, за 200 тысяч евро

09 сентября 2022, 23:15 | Обновлено 09 сентября 2022, 23:29
871
3
Кровавые деньги! Стало известно, сколько получит ФА Боснии за матч на рашке
Avaz

Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины получит донат в размере 200 тысяч евро за проведение товарняка против сборной рф в питере, информирует боснийский ресурс Avaz

Судя по обнародованной информации, россияне также возьмут на себя все расходы за проезд и проживание соперников.

Футбольные руководители Боснии и Герцеговины приняли решение провести товарищеский матч национальной команды против сборной рф. Товарняк планируется сыграть в ноябре в стране-агрессоре. И в УЕФА, на удивление, не возражают против такого матча

Ведущие игроки национальной команды Боснии близки к принятию решения, что не полетят на спарринг в россию.

По теме:
Артем КРАВЕЦ – боснийским партнерам: «Не играйте товарняк в россии!»
Ряд игроков сборной Боснии и Герцеговины отказываются играть с россией
Босния планирует сыграть товарняк против сборной рф. В УЕФА не возражают
товарищеские матчи сборная России по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу финансы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жорже ЖЕЗУШ: «Луческу плохо проанализировал матч»
Футбол | 09 сентября 2022, 03:03 6
Жорже ЖЕЗУШ: «Луческу плохо проанализировал матч»
Жорже ЖЕЗУШ: «Луческу плохо проанализировал матч»

Наставник «Фенербахче» – о победе над «Динамо»

Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
Баскетбол | 08 сентября 2022, 23:45 4
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала

Украина сыграет против Польши

Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
Футбол | 09.09.2022, 22:45
Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Теннис | 09.09.2022, 07:47
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Петраков забрал у Ротаня. Молодежка сыграет плей-офф без основного вратаря
Футбол | 09.09.2022, 21:59
Петраков забрал у Ротаня. Молодежка сыграет плей-офф без основного вратаря
Петраков забрал у Ротаня. Молодежка сыграет плей-офф без основного вратаря
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Це офіційно, а блек-кеш в кілька разів вищий
Ответить
+2
Gargantua
и налом наверное не меньше
Ответить
+2
Макс Максов
Короче Боснія недалеко від сербів втекла!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЕСЕЧКО: Во 2-м бое Усику могли не дать победу, если бы он был претендентом
ФЕСЕЧКО: Во 2-м бое Усику могли не дать победу, если бы он был претендентом
08.09.2022, 12:58
Бокс
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
08.09.2022, 19:53 26
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
08.09.2022, 23:24 18
Футбол
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
08.09.2022, 21:18
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
09.09.2022, 12:00 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Сделаю с Усиком то, что Боу сделал с Холифилдом»
Тайсон ФЬЮРИ: «Сделаю с Усиком то, что Боу сделал с Холифилдом»
08.09.2022, 14:28 1
Бокс
Финал сезона с серебром! Бех-Романчук снова с медалью Бриллиантовой лиги
Финал сезона с серебром! Бех-Романчук снова с медалью Бриллиантовой лиги
08.09.2022, 20:15 2
Другие виды
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
08.09.2022, 00:05 22
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности