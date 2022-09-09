US Open. Рам и Сэлсбери – чемпионы в парном разряде

Американо-британский дуэт Раджив Рам/Джо Сэлсбери стал чемпионами US Open-2022 в мужском парном разряде.

В финале они в двух сетах обыграли нидерландо-британский дуэт Уэс Колхоф/Нил Скупски. Матч продолжался 1 час и 58 минут.

Парный разряд (мужчины). Финал

Раджив Рам/Джон Сэлсбери - Уэс Колхоф/Нил Скупски – 7:6 (4), 7:5