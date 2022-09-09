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  4. US Open. Рам и Сэлсбери – чемпионы в парном разряде
US Open
09 сентября 2022, 22:41 |
104
0

US Open. Рам и Сэлсбери – чемпионы в парном разряде

В финале были обыграны Колхоф и Скупски

09 сентября 2022, 22:41 |
104
0
US Open. Рам и Сэлсбери – чемпионы в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine

Американо-британский дуэт Раджив Рам/Джо Сэлсбери стал чемпионами US Open-2022 в мужском парном разряде.

В финале они в двух сетах обыграли нидерландо-британский дуэт Уэс Колхоф/Нил Скупски. Матч продолжался 1 час и 58 минут.

Парный разряд (мужчины). Финал

Раджив Рам/Джон Сэлсбери - Уэс Колхоф/Нил Скупски – 7:6 (4), 7:5

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Источник Sport.ua
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