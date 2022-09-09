Артем КРАВЕЦ – боснийским партнерам: «Не играйте товарняк в россии!»

Украинский нападающий Артем Кравец отреагировал на планы сборной Боснии и Герцеговины поехать в страну-агрессор, чтобы провести в ноябре товарищеский матч против сбродной команды рф.

Кравец обратился к бывшим боснийским партнерам по турецкому «Коньяспору» – голкиперу Ибрахиму Шехичу и полузащитнику Амиру Хаджиахметовичу.

Артем написал в Instagram: «Босния и Герцеговина, вы реально хотите сыграть с национальной командой террористического государства? Хаджи, Шехич, я знаю вас как очень хороших и честных ребят, вы не можете поехать играть туда [в рф] играть в футбол».