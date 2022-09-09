Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем КРАВЕЦ – боснийским партнерам: «Не играйте товарняк в россии!»
Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 22:23 | Обновлено 09 сентября 2022, 22:39
1317
0

Артем КРАВЕЦ – боснийским партнерам: «Не играйте товарняк в россии!»

Футбольные руководители Боснии и Герцеговины приняли решение сыграть в рф

09 сентября 2022, 22:23 | Обновлено 09 сентября 2022, 22:39
1317
0
Артем КРАВЕЦ – боснийским партнерам: «Не играйте товарняк в россии!»
Instagram. Артем Кравец

Украинский нападающий Артем Кравец отреагировал на планы сборной Боснии и Герцеговины поехать в страну-агрессор, чтобы провести в ноябре товарищеский матч против сбродной команды рф.

Кравец обратился к бывшим боснийским партнерам по турецкому «Коньяспору» – голкиперу Ибрахиму Шехичу и полузащитнику Амиру Хаджиахметовичу.

Артем написал в Instagram: «Босния и Герцеговина, вы реально хотите сыграть с национальной командой террористического государства? Хаджи, Шехич, я знаю вас как очень хороших и честных ребят, вы не можете поехать играть туда [в рф] играть в футбол».

По теме:
Кровавые деньги! Стало известно, сколько получит ФА Боснии за матч на рашке
Ряд игроков сборной Боснии и Герцеговины отказываются играть с россией
Босния планирует сыграть товарняк против сборной рф. В УЕФА не возражают
УЕФА товарищеские матчи сборная России по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Александер Чеферин Артем Кравец
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шокировали лидера. Рух эффектно одолел Зарю во Львове
Футбол | 09 сентября 2022, 18:59 10
Шокировали лидера. Рух эффектно одолел Зарю во Львове
Шокировали лидера. Рух эффектно одолел Зарю во Львове

Хет-трик Таллеса принес команде Леонида Кучука первые очки в сезоне

Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
Футбол | 09 сентября 2022, 07:41 12
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко

Серьезная травма у 23-летнего полузащитника

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 09.09.2022, 12:30
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
Футбол | 09.09.2022, 20:59
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Теннис | 09.09.2022, 07:47
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
08.09.2022, 22:59 12
Футбол
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
08.09.2022, 23:45 4
Баскетбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Сделаю с Усиком то, что Боу сделал с Холифилдом»
Тайсон ФЬЮРИ: «Сделаю с Усиком то, что Боу сделал с Холифилдом»
08.09.2022, 14:28 1
Бокс
ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
09.09.2022, 15:15 9
Футбол
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
08.09.2022, 19:53 26
Футбол
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
09.09.2022, 17:39 1
Футбол
УАЙЛДЕР: «Знаю, что Фьюри жульничал»
УАЙЛДЕР: «Знаю, что Фьюри жульничал»
08.09.2022, 12:00 5
Бокс
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
08.09.2022, 17:06 18
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности