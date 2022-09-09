ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с ключевым хавбеком
Сандро Тонали подписал новое соглашение
«Милан» официально сообщил о продлении контракта с Сандро Тонали. Новое соглашение с 22-летним итальянским хавбеком рассчитано до лета 2027 года.
Тонали перешел в «Милан» из «Брешии» летом 2020 года. Суммарно провел за «россонери» 87 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 ассиста. Трансферная стоимость Тонали оценивается 50 миллионов евро.
Ранее «Милан» продлил контракт с Раде Круничем.
Sandro️ T8️⃣nali 2027— AC Milan (@acmilan) September 9, 2022
Penning a well-deserved renewal
Determinazione e senso di appartenenza: Sandro rinnova #ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/W9Bmw7xNuk
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