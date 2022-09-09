ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с ключевым хавбеком

«Милан» официально сообщил о продлении контракта с Сандро Тонали. Новое соглашение с 22-летним итальянским хавбеком рассчитано до лета 2027 года.

Тонали перешел в «Милан» из «Брешии» летом 2020 года. Суммарно провел за «россонери» 87 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 ассиста. Трансферная стоимость Тонали оценивается 50 миллионов евро.

Ранее «Милан» продлил контракт с Раде Круничем.