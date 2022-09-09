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Италия
09 сентября 2022, 22:25 | Обновлено 09 сентября 2022, 22:26
543
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с ключевым хавбеком

Сандро Тонали подписал новое соглашение

09 сентября 2022, 22:25 | Обновлено 09 сентября 2022, 22:26
543
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с ключевым хавбеком
ФК Милан

«Милан» официально сообщил о продлении контракта с Сандро Тонали. Новое соглашение с 22-летним итальянским хавбеком рассчитано до лета 2027 года.

Тонали перешел в «Милан» из «Брешии» летом 2020 года. Суммарно провел за «россонери» 87 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 ассиста. Трансферная стоимость Тонали оценивается 50 миллионов евро.

Ранее «Милан» продлил контракт с Раде Круничем.

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Источник ФК Милан
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