Германия09 сентября 2022, 20:15 |
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Спортдир Боруссии Д: «Роналду? Наш состав и так хорош»
Себастьян Кель – о решении клуба не подписывать португальца
09 сентября 2022, 20:15 |
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Летом агент Криштиану Роналду предлагал услуги форварда «Боруссии» Дортмунд, но немецкий клуб отказался. Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель объяснил причины такого решения:
«Наш состав и так хорош. Все остальное по данной теме уже было сказано. Прекрасно понимаю, что любое слово представителя нашего клуба по данному вопросу стало бы поводом для новостей в средствах массовой информации. Это никому не нужно».
Вчера Роналду дебютировал в Лиге Европы.
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