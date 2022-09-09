Спортдир Боруссии Д: «Роналду? Наш состав и так хорош»

Летом агент Криштиану Роналду предлагал услуги форварда «Боруссии» Дортмунд, но немецкий клуб отказался. Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель объяснил причины такого решения:

«Наш состав и так хорош. Все остальное по данной теме уже было сказано. Прекрасно понимаю, что любое слово представителя нашего клуба по данному вопросу стало бы поводом для новостей в средствах массовой информации. Это никому не нужно».

Вчера Роналду дебютировал в Лиге Европы.