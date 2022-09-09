Неймар – о Месси: «Хочу, чтобы нам было весело»

30-летний Неймар заявил, что принимал участие в адаптации Лионеля Месси в парижском коллективе. Уроженец Сан-Паулу также признался, что сейчас аргентинец чувствует себя в «ПСЖ» совершенно по-иному, нежели было, когда он только-только появился в команде.

«Я знаю Лео уже давно. Я помогал ему на поле и на тренировках, разговаривал с ним. Трудно идти на такие перемены, потому что он много лет провел в Барселоне. Теперь все изменилось как для него, так и для его семьи.

Трудно, но я думаю, что сейчас ему становится легче, и он чувствует себя как дома. Я хочу, чтобы ему было весело, чтобы и нам было весело вместе. Мы знаем, впереди у нас много дел и вызовов, но я уверен, что мы справимся», – рассказал Неймар.

Ранее, напомним, сообщалось, что Месси на старте нового сезона является лучшим игроком в топ-5 европейских лиг по созданным шансам для партнеров.