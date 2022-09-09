Лучший в созидании. Месси – лидер сезона в топ-5 лиг по созданным шансам

34-летний Лионель Месси возглавляет реестр футболистов из пяти ведущих европейских чемпионатов по количеству созданных в этом сезоне для партнеров шансов для взятия ворот.

Сообщается, что на счету у аргентинца 8 созданных возможностей в 6 матчах чемпионата Франции. В топ-3 по данному показателю также входят Кевин де Брейне и Неймар – у обоих по 7.

Как известно, Лионель Месси в стартовых шести турах Лиги 1 забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов.