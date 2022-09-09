Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший в созидании. Месси – лидер сезона в топ-5 лиг по созданным шансам
Франция
09 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 09 сентября 2022, 17:20
173
0

Лучший в созидании. Месси – лидер сезона в топ-5 лиг по созданным шансам

Аргентинскому нападающему «ПСЖ» нет равных в Европе

09 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 09 сентября 2022, 17:20
173
0
Лучший в созидании. Месси – лидер сезона в топ-5 лиг по созданным шансам
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний Лионель Месси возглавляет реестр футболистов из пяти ведущих европейских чемпионатов по количеству созданных в этом сезоне для партнеров шансов для взятия ворот.

Сообщается, что на счету у аргентинца 8 созданных возможностей в 6 матчах чемпионата Франции. В топ-3 по данному показателю также входят Кевин де Брейне и Неймар – у обоих по 7.

Как известно, Лионель Месси в стартовых шести турах Лиги 1 забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов.

По теме:
Даниил Игнатенко попал в символическую сборную тура Лиги 2
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
ПСЖ – Ювентус. Месси и Неймар выйдут в старте
Лига 1 Лионель Месси чемпионат Франции по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Баскетбол | 08 сентября 2022, 17:06 18
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии

Команда Айнарса Багатскиса может финишировать второй в группе С

Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Футбол | 09 сентября 2022, 12:55 13
Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью

Алексей Сливченко акцентирует внимание на, возможно, главной проблеме киевлян в этом сезоне

Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Футбол | 08.09.2022, 21:41
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ перенесла все матчи недели из-за смерти королевы Елизаветы
Футбол | 09.09.2022, 14:57
ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ перенесла все матчи недели из-за смерти королевы Елизаветы
ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ перенесла все матчи недели из-за смерти королевы Елизаветы
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
Футбол | 09.09.2022, 07:41
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
08.09.2022, 23:45 3
Баскетбол
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри
07.09.2022, 19:04 14
Бокс
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
08.09.2022, 05:40
Футбол
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
08.09.2022, 19:53 26
Футбол
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
08.09.2022, 21:18
Футбол
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
08.09.2022, 00:05 22
Волейбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
07.09.2022, 23:31 30
Бокс
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
07.09.2022, 20:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности