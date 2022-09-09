Лучший в созидании. Месси – лидер сезона в топ-5 лиг по созданным шансам
Аргентинскому нападающему «ПСЖ» нет равных в Европе
34-летний Лионель Месси возглавляет реестр футболистов из пяти ведущих европейских чемпионатов по количеству созданных в этом сезоне для партнеров шансов для взятия ворот.
Сообщается, что на счету у аргентинца 8 созданных возможностей в 6 матчах чемпионата Франции. В топ-3 по данному показателю также входят Кевин де Брейне и Неймар – у обоих по 7.
Как известно, Лионель Месси в стартовых шести турах Лиги 1 забил 3 гола и сделал 6 ассистов.
Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов.
It's Messi season... pic.twitter.com/dRGeDoCeZF— Squawka (@Squawka) September 9, 2022
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