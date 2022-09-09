Источник: китайские владельцы выставили Интер на продажу

Китайская семья Чжан, которая владеет миланским «Интером», выставила клуб на продажу. Об этом сообщает близкий к руководству «Интера» журналист Фабрицио Бьязин.

«Семья Чжан дала мандат Goldman Sachs на продажу «Интера». Запрос составляет 1,2 миллиарда евро.

Это не значит, что покупатели появятся уже завтра, но процесс уже запущен», - написал Бьязин.

Несколько дней назад в итальянских СМИ снова появились слухи об интересе к «Интеру» со стороны аравийского фонда PIF, который владеет «Ньюкаслом». Однако эти слухи не подтвердились.

Ранее «Интер» в первом туре Лиги чемпионов проиграл «Баварии» 0:2. Семья Чжан владеет «Интером» с лета 2016 года.