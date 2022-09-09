Украина. Премьер лига09 сентября 2022, 17:50 | Обновлено 09 сентября 2022, 17:57
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер - Черноморец
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 4-го тура украинской Премьер-лиги
09 сентября 2022, 17:50 | Обновлено 09 сентября 2022, 17:57
844
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В субботу, 10 сентября, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» сыграет с «Черноморцем».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Львов-Арена» и судить ее будет арбитр из Киевской области Николай Балакин. Начало встречи в 17:00.
«Шахтер» - «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Черноморец», за которой следите здесь.
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