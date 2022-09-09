Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер - Черноморец

В субботу, 10 сентября, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» сыграет с «Черноморцем».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Львов-Арена» и судить ее будет арбитр из Киевской области Николай Балакин. Начало встречи в 17:00.

«Шахтер» - «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Черноморец», за которой следите здесь.

