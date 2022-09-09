Стало известно, сколько Поттер заработает за 5 лет в Челси

Стало известно, сколько заработает новый главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер за пять лет контракта.

47-летний специалист будет получать по 12 миллионов фунтов стерлингов в год и таким образом за 5 лет заработает 60 миллионов.

«Синие» также выплатили 15 млн фунтов «Брайтону» в качестве компенсации за переход наставника. Кроме того, руководство «Челси» привлечет Поттера к поискам спортивного директора «мирового уровня».