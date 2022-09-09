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Англия
09 сентября 2022, 16:53 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:57
388
0

Стало известно, сколько Поттер заработает за 5 лет в Челси

У преемника Томаса Тухеля очень хорошая зарплата

09 сентября 2022, 16:53 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:57
388
0
Стало известно, сколько Поттер заработает за 5 лет в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Стало известно, сколько заработает новый главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер за пять лет контракта.

47-летний специалист будет получать по 12 миллионов фунтов стерлингов в год и таким образом за 5 лет заработает 60 миллионов.

«Синие» также выплатили 15 млн фунтов «Брайтону» в качестве компенсации за переход наставника. Кроме того, руководство «Челси» привлечет Поттера к поискам спортивного директора «мирового уровня».

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Источник The Telegraph
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