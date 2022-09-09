Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария рискует потерять Комана
Германия
09 сентября 2022, 16:01 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:13
424
0

Бавария рискует потерять Комана

Полузащитник получил повреждение

09 сентября 2022, 16:01 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:13
424
0
Бавария рискует потерять Комана
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн сообщил, что Кингсли Коман травмировался во время тренировки команды.

«Коман получил травму на тренировке, и это выглядит не очень хорошо. Надеюсь, что это просто перенапряжение», – поделился Нагельсманн.

BILD, в свою очередь, утверждает, что 26-летний француз уже проходит МРТ, чтобы точно определить степень травмы.

Коман в этом сезоне-2022/2023 отыграл в четырех матчах Бундеслиги, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

Бавария в субботу, 10 сентября, в очередном матче немецкого чемпионата примет дома Штутгарт. Сейчас мюнхенцы в таблице Бундеслиги занимают 3 место с 11 очками.

По теме:
Стал известен характер травмы Бущана
Динамо сообщило, сколько пропустит Шапаренко из-за травмы
Источник: Бущан получил серьезную травму в матче с Фенербахче
Кингсли Коман Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу травма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Bayern & Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Срна обвинил Арановского: «Удаление Мудрика - умышленная ошибка судьи»
Футбол | 09 сентября 2022, 16:05 11
Срна обвинил Арановского: «Удаление Мудрика - умышленная ошибка судьи»
Срна обвинил Арановского: «Удаление Мудрика - умышленная ошибка судьи»

Возвращаемся к судейской теме

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 09 сентября 2022, 12:30 17
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
Футбол | 08.09.2022, 21:18
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ перенесла все матчи недели из-за смерти королевы Елизаветы
Футбол | 09.09.2022, 14:57
ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ перенесла все матчи недели из-за смерти королевы Елизаветы
ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ перенесла все матчи недели из-за смерти королевы Елизаветы
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08.09.2022, 22:59
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри
07.09.2022, 19:04 14
Бокс
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
08.09.2022, 05:40
Футбол
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
07.09.2022, 19:53
Волейбол
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
08.09.2022, 21:41 51
Футбол
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
08.09.2022, 20:48 4
Другие виды
Чемпионат мира остался без действующих олимпийских чемпионов
Чемпионат мира остался без действующих олимпийских чемпионов
07.09.2022, 20:59 1
Волейбол
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
07.09.2022, 20:23 11
Футбол
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
07.09.2022, 20:50 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности