Бавария рискует потерять Комана

Главный тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн сообщил, что Кингсли Коман травмировался во время тренировки команды.

«Коман получил травму на тренировке, и это выглядит не очень хорошо. Надеюсь, что это просто перенапряжение», – поделился Нагельсманн.

BILD, в свою очередь, утверждает, что 26-летний француз уже проходит МРТ, чтобы точно определить степень травмы.

Коман в этом сезоне-2022/2023 отыграл в четырех матчах Бундеслиги, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

Бавария в субботу, 10 сентября, в очередном матче немецкого чемпионата примет дома Штутгарт. Сейчас мюнхенцы в таблице Бундеслиги занимают 3 место с 11 очками.