Швед и Зубков. Шахтер заплатил за хавбеков около 4 миллионов евро

По информации журналиста Игоря Бурбаса, новички «Шахтера» Марьян Швед и Александр Зубков обошлись клубу в сумму около 4 миллионов евро.

Швед стоил чуть меньше двух миллионов, а Зубков - чуть больше двух миллионов.

Ранее уже были шутки по поводу того, что Швед дублем в ворота «Лейпцига» отбил свой трансфер, так как клуб за победу в матче Лиги чемпионов получит 2,8 миллиона евро.

Швед перебрался в «Шахтер» из «Мехелена», а Зубков - из «Ференцвароша».