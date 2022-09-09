Украина. Премьер лига09 сентября 2022, 16:40 |
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Швед и Зубков. Шахтер заплатил за хавбеков около 4 миллионов евро
Больше, чем сообщалось ранее
09 сентября 2022, 16:40 |
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По информации журналиста Игоря Бурбаса, новички «Шахтера» Марьян Швед и Александр Зубков обошлись клубу в сумму около 4 миллионов евро.
Швед стоил чуть меньше двух миллионов, а Зубков - чуть больше двух миллионов.
Ранее уже были шутки по поводу того, что Швед дублем в ворота «Лейпцига» отбил свой трансфер, так как клуб за победу в матче Лиги чемпионов получит 2,8 миллиона евро.
Швед перебрался в «Шахтер» из «Мехелена», а Зубков - из «Ференцвароша».
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