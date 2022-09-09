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  4. Швед и Зубков. Шахтер заплатил за хавбеков около 4 миллионов евро
Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 16:40 |
789
1

Швед и Зубков. Шахтер заплатил за хавбеков около 4 миллионов евро

Больше, чем сообщалось ранее

09 сентября 2022, 16:40 |
789
1
Швед и Зубков. Шахтер заплатил за хавбеков около 4 миллионов евро
ФК Шахтер. Марьян Швед

По информации журналиста Игоря Бурбаса, новички «Шахтера» Марьян Швед и Александр Зубков обошлись клубу в сумму около 4 миллионов евро.

Швед стоил чуть меньше двух миллионов, а Зубков - чуть больше двух миллионов.

Ранее уже были шутки по поводу того, что Швед дублем в ворота «Лейпцига» отбил свой трансфер, так как клуб за победу в матче Лиги чемпионов получит 2,8 миллиона евро.

Швед перебрался в «Шахтер» из «Мехелена», а Зубков - из «Ференцвароша».

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Источник Чистий підкаст
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Це точно - менше ніж за тайм ігрового часу відбив свій трансфер 
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