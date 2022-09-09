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  4. Срна обвинил Арановского: «Удаление Мудрика - умышленная ошибка судьи»
Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 16:05 |
360
4

Срна обвинил Арановского: «Удаление Мудрика - умышленная ошибка судьи»

Возвращаемся к судейской теме

09 сентября 2022, 16:05 |
360
4
Срна обвинил Арановского: «Удаление Мудрика - умышленная ошибка судьи»
ФК Динамо Киев

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна уверен, что в матче прошлого тура УПЛ против «Руха» хавбек Михаил Мудрик был удален не из-за судейской ошибки.

По мнению функционера, арбитр Евгений Арановский хотел удалить игрока.

– Эмоции после матча с «Лейпцигом» уже улеглись? Готовимся к «Черноморцу»?
– Да, но это не так, что мы уже на следующий день все забыли и все мысли о следующем поединке. Такие игры, как с «Лейпцигом», будут еще долго в памяти. Но вы правы, нет времени на празднование, тем более что это всего лишь первый матч. Сегодня думаем о «Черноморце» уже больше, чем о «Лейпциге».

– К матчу все подходят в полной готовности?
– Есть небольшие микротравмы у некоторых игроков, но все в строю, за исключением Вити Корниенко. И пропускает матч Миша Мудрик – из-за удаления в матче с «Рухом».

– Многие эксперты высказались относительно этого удаления, каково ваше мнение?
– Я считаю, что удаления и близко не было, а арбитр допустил ошибку. Такие ошибки обращают на себя внимание. Удаляется игрок в первом тайме, удаляется лидер атаки, и это делается хладнокровно и без каких-либо сомнений. Футболист «Руха» спокойно продолжил игру, что подтверждает отсутствие какой-либо травмы и грубости в действиях Мудрика.

– Что можете сказать в целом о судействе после трех туров?
– Вы знаете, рано делать какие-то выводы, даже по поводу удаления Мудрика. Но я всегда говорил: ошибки бывают у всех. Вопрос, это была ошибка умышленная в интересах команды соперника или в еще чьих-то интересах или это не умышленная ошибка? Арановский – опытнейший арбитр, и в нашем случае, я считаю, это была умышленная ошибка. Кто-то с первого тура видел себя на первом месте, а нам отводили роль статистов. Что-то пошло не так, и мы видим уже, что судейский фактор выходит на передний план. Я не хотел бы, чтобы мы после каждого тура говорили о судьях. Я предпочитаю говорить о футболе. Но если кто-то будет мотивировать арбитров допускать умышленные ошибки, мы молчать не будем.

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Шахтер Донецк Дарио Срна Михаил Мудрик Евгений Арановский
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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Хутин Пуйло
Серна по ходу с наркотой не завязал
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+2
Metalist1925
Источник - Шахтьор Донецк .. Сам себе интервью давал?)
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+2
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Remark
Срна гнида ещё та.
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0
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