Срна обвинил Арановского: «Удаление Мудрика - умышленная ошибка судьи»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна уверен, что в матче прошлого тура УПЛ против «Руха» хавбек Михаил Мудрик был удален не из-за судейской ошибки.

По мнению функционера, арбитр Евгений Арановский хотел удалить игрока.

– Эмоции после матча с «Лейпцигом» уже улеглись? Готовимся к «Черноморцу»?

– Да, но это не так, что мы уже на следующий день все забыли и все мысли о следующем поединке. Такие игры, как с «Лейпцигом», будут еще долго в памяти. Но вы правы, нет времени на празднование, тем более что это всего лишь первый матч. Сегодня думаем о «Черноморце» уже больше, чем о «Лейпциге».

– К матчу все подходят в полной готовности?

– Есть небольшие микротравмы у некоторых игроков, но все в строю, за исключением Вити Корниенко. И пропускает матч Миша Мудрик – из-за удаления в матче с «Рухом».

– Многие эксперты высказались относительно этого удаления, каково ваше мнение?

– Я считаю, что удаления и близко не было, а арбитр допустил ошибку. Такие ошибки обращают на себя внимание. Удаляется игрок в первом тайме, удаляется лидер атаки, и это делается хладнокровно и без каких-либо сомнений. Футболист «Руха» спокойно продолжил игру, что подтверждает отсутствие какой-либо травмы и грубости в действиях Мудрика.

– Что можете сказать в целом о судействе после трех туров?

– Вы знаете, рано делать какие-то выводы, даже по поводу удаления Мудрика. Но я всегда говорил: ошибки бывают у всех. Вопрос, это была ошибка умышленная в интересах команды соперника или в еще чьих-то интересах или это не умышленная ошибка? Арановский – опытнейший арбитр, и в нашем случае, я считаю, это была умышленная ошибка. Кто-то с первого тура видел себя на первом месте, а нам отводили роль статистов. Что-то пошло не так, и мы видим уже, что судейский фактор выходит на передний план. Я не хотел бы, чтобы мы после каждого тура говорили о судьях. Я предпочитаю говорить о футболе. Но если кто-то будет мотивировать арбитров допускать умышленные ошибки, мы молчать не будем.