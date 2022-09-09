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Италия
09 сентября 2022, 15:37 | Обновлено 09 сентября 2022, 15:56
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Лидер Наполи может пропустить 5 недель из-за травмы

Виктор Осимхен повредил правое подколенное сухожилие

09 сентября 2022, 15:37 | Обновлено 09 сентября 2022, 15:56
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Лидер Наполи может пропустить 5 недель из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

В «Наполи» рассказали о характере повреждения нападающего Виктора Осимхена, которое форвард получил во время недавнего матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (4:1).

23-летний нигериец получил травму средней степени тяжести, повредив правое подколенное сухожилие. По данным СМИ, футболист будет вынужден пропустить около 5 недель.

В этом сезоне Осимхен отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 5 матчах Серии А.

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Виктор Осимхен Наполи Ливерпуль Наполи - Ливерпуль Лига чемпионов
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Источник ФК Наполи
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Злий Глобинець
Здається, Хвіча більше і забив, і асистів віддав. Саме він є лідером Наполі, а не цей африканець.
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