Лидер Наполи может пропустить 5 недель из-за травмы

В «Наполи» рассказали о характере повреждения нападающего Виктора Осимхена, которое форвард получил во время недавнего матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (4:1).

23-летний нигериец получил травму средней степени тяжести, повредив правое подколенное сухожилие. По данным СМИ, футболист будет вынужден пропустить около 5 недель.

В этом сезоне Осимхен отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 5 матчах Серии А.