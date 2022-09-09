Украинцы сыграли 50-й матч с нидерландцами в еврокубках
Наши клубы 20-й раз уступили командам из Нидерландов
Поединок между «Днепром-1» и АЗ (0:1) стал 50-м в баталиях украинцев и нидерландцев в еврокубках.
26 раз наши клубы встречались с командами из Нидерландов в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 15 - в Лиге чемпионов, 6 - в Кубке кубков, 2 - в Кубке Интертото и 1 - в Лиге конференций. 19 матчей с нидерландцами провело «Динамо», 8 - «Днепр», по 6 - «Металлист» и «Шахтер», 4 - «Заря», по 2 - «Ворскла», «Мариуполь» и «Черноморец», 1 - «Днепр-1». Украинцы одержали в общей сложности 17 побед, 13 игр завершили вничью, 20 проиграли, 58 мячей забили, 62 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи украинских клубов с командами из Голландии в еврокубках
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Украина
|
Нидерланды
|
Счет
|
1-й
|
09.04.1975
|
КК
|
1/2
|
Динамо
|
ПСВ
|
3:0 (д)
|
10-й
|
27.11.1997
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
ПСВ
|
1:1 (д)
|
20-й
|
10.03.2005
|
КУ
|
1/8
|
Шахтер
|
АЗ
|
1:3 (д)
|
30-й
|
15.12.2011
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Металлист
|
АЗ
|
1:1 (г)
|
40-й
|
19.03.2015
|
ЛЕ
|
1/8
|
Днепр
|
Аякс
|
1:2 (г)
|
50-й
|
08.09.2022
|
ЛК
|
ГТ
|
Днепр-1
|
АЗ
|
0:1 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир.
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