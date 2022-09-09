Украинцы сыграли 50-й матч с нидерландцами в еврокубках

Поединок между «Днепром-1» и АЗ (0:1) стал 50-м в баталиях украинцев и нидерландцев в еврокубках.

26 раз наши клубы встречались с командами из Нидерландов в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 15 - в Лиге чемпионов, 6 - в Кубке кубков, 2 - в Кубке Интертото и 1 - в Лиге конференций. 19 матчей с нидерландцами провело «Динамо», 8 - «Днепр», по 6 - «Металлист» и «Шахтер», 4 - «Заря», по 2 - «Ворскла», «Мариуполь» и «Черноморец», 1 - «Днепр-1». Украинцы одержали в общей сложности 17 побед, 13 игр завершили вничью, 20 проиграли, 58 мячей забили, 62 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи украинских клубов с командами из Голландии в еврокубках

Матч Дата Ранг Стадия Украина Нидерланды Счет 1-й 09.04.1975 КК 1/2 Динамо ПСВ 3:0 (д) 10-й 27.11.1997 ЛЧ ГТ Динамо ПСВ 1:1 (д) 20-й 10.03.2005 КУ 1/8 Шахтер АЗ 1:3 (д) 30-й 15.12.2011 ЛЕ ГТ Металлист АЗ 1:1 (г) 40-й 19.03.2015 ЛЕ 1/8 Днепр Аякс 1:2 (г) 50-й 08.09.2022 ЛК ГТ Днепр-1 АЗ 0:1 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир.