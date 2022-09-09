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Лига конференций
09 сентября 2022, 14:02 | Обновлено 09 сентября 2022, 14:07
106
0

Украинцы сыграли 50-й матч с нидерландцами в еврокубках

Наши клубы 20-й раз уступили командам из Нидерландов

09 сентября 2022, 14:02 | Обновлено 09 сентября 2022, 14:07
106
0
Украинцы сыграли 50-й матч с нидерландцами в еврокубках
СК Днепр-1

Поединок между «Днепром-1» и АЗ (0:1) стал 50-м в баталиях украинцев и нидерландцев в еврокубках.

26 раз наши клубы встречались с командами из Нидерландов в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 15 - в Лиге чемпионов, 6 - в Кубке кубков, 2 - в Кубке Интертото и 1 - в Лиге конференций. 19 матчей с нидерландцами провело «Динамо», 8 - «Днепр», по 6 - «Металлист» и «Шахтер», 4 - «Заря», по 2 - «Ворскла», «Мариуполь» и «Черноморец», 1 - «Днепр-1». Украинцы одержали в общей сложности 17 побед, 13 игр завершили вничью, 20 проиграли, 58 мячей забили, 62 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи украинских клубов с командами из Голландии в еврокубках

Матч

Дата

Ранг

Стадия

Украина

Нидерланды

Счет

1-й

09.04.1975

КК

1/2

Динамо

ПСВ

3:0 (д)

10-й

27.11.1997

ЛЧ

ГТ

Динамо

ПСВ

1:1 (д)

20-й

10.03.2005

КУ

1/8

Шахтер

АЗ

1:3 (д)

30-й

15.12.2011

ЛЕ

ГТ

Металлист

АЗ

1:1 (г)

40-й

19.03.2015

ЛЕ

1/8

Днепр

Аякс

1:2 (г)

50-й

08.09.2022

ЛК

ГТ

Днепр-1

АЗ

0:1 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир.

 

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Источник Sport.ua
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