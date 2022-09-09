Украинцы пропустили 700-й мяч в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Мяч, забитый форвардом «Фенербахче» Миши Батшуайи в матче с «Динамо», стал 700-м, пропущенным украинскими клубами в Лиге Европы (Кубке УЕФА). 133 раза голкиперы наших команд вынимали мяч из сетки в гостях, 68 - дома и 10 - на нейтральных полях. Наибольшую лепту в «юбилей» внесли «Динамо» - 132 гола, «Шахтер» - 115, «Днепр» - 114, «Заря» - 59 и «Металлист» - 51.

Между тем гол Батшуайи оказался «юбилейным» и для Мирчи Луческу - 200-м, пропущенным его украинскими подопечными в еврокубках. 153 мяча в общей сложности побывало в воротах горняков и динамовцев в Лиге чемпионов, 46 - в Лиге Европы и 1 - в Суперкубке УЕФА.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ