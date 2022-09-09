Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинцы пропустили 700-й мяч в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
Лига Европы
09 сентября 2022, 13:52 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:58
127
1

Украинцы пропустили 700-й мяч в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Автором «юбилейного» гола стал Миши Батшуайи

09 сентября 2022, 13:52 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:58
127
1
Украинцы пропустили 700-й мяч в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
Getty Images/Global Images Ukraine

Мяч, забитый форвардом «Фенербахче» Миши Батшуайи в матче с «Динамо», стал 700-м, пропущенным украинскими клубами в Лиге Европы (Кубке УЕФА). 133 раза голкиперы наших команд вынимали мяч из сетки в гостях, 68 - дома и 10 - на нейтральных полях. Наибольшую лепту в «юбилей» внесли «Динамо» - 132 гола, «Шахтер» - 115, «Днепр» - 114, «Заря» - 59 и «Металлист» - 51.

Между тем гол Батшуайи оказался «юбилейным» и для Мирчи Луческу - 200-м, пропущенным его украинскими подопечными в еврокубках. 153 мяча в общей сложности побывало в воротах горняков и динамовцев в Лиге чемпионов, 46 - в Лиге Европы и 1 - в Суперкубке УЕФА.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
ФОТО. Как Динамо упустило ничью с Фенербахче в Стамбуле
Украинцы сыграли 50-й матч с нидерландцами в еврокубках
Игорь ЯВОРСКИЙ: «Гармаш на острие атаки – это уже не смешно»
цифры и факты Динамо Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен характер травмы Бущана
Футбол | 09 сентября 2022, 12:43 0
Стал известен характер травмы Бущана
Стал известен характер травмы Бущана

Голкипер может пропустить около месяца

Из-за смерти королевы УЕФА может перенести матч Шахтер – Селтик
Футбол | 09 сентября 2022, 13:10 5
Из-за смерти королевы УЕФА может перенести матч Шахтер – Селтик
Из-за смерти королевы УЕФА может перенести матч Шахтер – Селтик

Новая дата игры, в случае ее переноса, остается неизвестной

Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Баскетбол | 08.09.2022, 17:06
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08.09.2022, 22:59
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 09.09.2022, 12:30
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
veter
Сплошные нули
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
07.09.2022, 10:22 7
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
07.09.2022, 23:31 30
Бокс
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
08.09.2022, 21:41 51
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сказал Шведу: скоро будем продавать тебя»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сказал Шведу: скоро будем продавать тебя»
07.09.2022, 15:50 1
Футбол
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
07.09.2022, 09:50 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
07.09.2022, 12:18 27
Футбол
Чемпионат мира остался без действующих олимпийских чемпионов
Чемпионат мира остался без действующих олимпийских чемпионов
07.09.2022, 20:59 1
Волейбол
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
08.09.2022, 00:05 22
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности