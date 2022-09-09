Лига Европы09 сентября 2022, 14:10 | Обновлено 09 сентября 2022, 14:13
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ФОТО. Как Динамо упустило ничью с Фенербахче в Стамбуле
Смотрите фотогалерею поединка 1-го тура группового раунда Лиги Европы
09 сентября 2022, 14:10 | Обновлено 09 сентября 2022, 14:13
557
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В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы киевское «Динамо» проиграло турецкому «Фенербахче» со счетом 1:2.
- Все самые яркие моменты матча «Фенербахче» – «Динамо» Киев доступны в режиме Live в нашем Telegram
Решающий гол киевляне пропустили в компенсированное время. Смотрите фотогалерею поединка в Стамбуле.
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