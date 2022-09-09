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Лига Европы
09 сентября 2022, 14:10 | Обновлено 09 сентября 2022, 14:13
557
0

ФОТО. Как Динамо упустило ничью с Фенербахче в Стамбуле

Смотрите фотогалерею поединка 1-го тура группового раунда Лиги Европы

09 сентября 2022, 14:10 | Обновлено 09 сентября 2022, 14:13
557
0
ФОТО. Как Динамо упустило ничью с Фенербахче в Стамбуле
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы киевское «Динамо» проиграло турецкому «Фенербахче» со счетом 1:2.

  • Все самые яркие моменты матча «Фенербахче» – «Динамо» Киев доступны в режиме Live в нашем Telegram

Решающий гол киевляне пропустили в компенсированное время. Смотрите фотогалерею поединка в Стамбуле.

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Источник Sport.ua
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