Цыганков во второй раз открыл голевой счет Динамо в групповом раунде ЛЕ

Автором первого гола «Динамо» в групповом турнире Лиги Европы-2022/23 стал Виктор Цыганков, поразивший ворота «Фенербахче» на 64-й минуте. Позднее в этом раунде киевляне забивали только в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2019/20.

К слову, Виктор открыл голевой счет бело-синих в группе ЛЕ уже во второй раз. Четыре года назад он отличился первым в матче с «Астаной». Между тем Цыганков оформил сразу два юбилея, забив 30-й мяч украинских клубов в гостевых баталиях с турецкими командами, в том числе 20-й - динамовский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые голы «Динамо» в групповых турнирах Лиги Европы

Сезон Автор гола Соперник Минута* Счет 2010/11 Артем МИЛЕВСКИЙ БАТЭ (д) 34' (1:1) 2:2 2011/12 Огнен ВУКОЕВИЧ Сток Сити (д) 90+1' (1:1) 1:1 2013/14 Андрей ЯРМОЛЕНКО Рапид В (г) 120' (1:0) 2:2 2014/15 Андрей ЯРМОЛЕНКО Риу Ави (г) 20' (1:0) 3:0 2017/18 Сергей СИДОРЧУК Скендербеу (д) 47' (1:1) 3:1 2018/19 Виктор ЦЫГАНКОВ Астана (д) 11' (1:0) 2:2 2019/20 Виталий БУЯЛЬСКИЙ Мальме (д) 84' (1:0) 1:0 2022/23 Виктор ЦЫГАНКОВ Фенербахче (г) 63' (1:1) 1:1

* с начала турнира.