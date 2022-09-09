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  4. Цыганков во второй раз открыл голевой счет Динамо в групповом раунде ЛЕ
Лига Европы
09 сентября 2022, 13:42 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:59
193
0

Цыганков во второй раз открыл голевой счет Динамо в групповом раунде ЛЕ

24-летний полузащитник киевлян оформил два юбилея

09 сентября 2022, 13:42 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:59
193
0
Цыганков во второй раз открыл голевой счет Динамо в групповом раунде ЛЕ
ФК Динамо. Виктор Цыганков

Автором первого гола «Динамо» в групповом турнире Лиги Европы-2022/23 стал Виктор Цыганков, поразивший ворота «Фенербахче» на 64-й минуте. Позднее в этом раунде киевляне забивали только в сезонах 2011/12, 2013/14  и 2019/20.

К слову, Виктор открыл голевой счет бело-синих в группе ЛЕ уже во второй раз. Четыре года назад он отличился первым в матче с «Астаной». Между тем Цыганков оформил сразу два юбилея, забив 30-й мяч украинских клубов в гостевых баталиях с турецкими командами, в том числе 20-й - динамовский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые голы «Динамо» в групповых турнирах Лиги Европы

Сезон

Автор гола

Соперник

Минута*

Счет

2010/11

Артем МИЛЕВСКИЙ

БАТЭ (д)

34' (1:1)

2:2

2011/12

Огнен ВУКОЕВИЧ

Сток Сити (д)

90+1' (1:1)

1:1

2013/14

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Рапид В (г)

120' (1:0)

2:2

2014/15

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Риу Ави (г)

20' (1:0)

3:0

2017/18

Сергей СИДОРЧУК

Скендербеу (д)

47' (1:1)

3:1

2018/19

Виктор ЦЫГАНКОВ

Астана (д)

11' (1:0)

2:2

2019/20

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Мальме (д)

84' (1:0)

1:0

2022/23

Виктор ЦЫГАНКОВ

Фенербахче (г)

63' (1:1)

1:1

* с начала турнира.

 

 

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Источник Sport.ua
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