Цыганков во второй раз открыл голевой счет Динамо в групповом раунде ЛЕ
24-летний полузащитник киевлян оформил два юбилея
Автором первого гола «Динамо» в групповом турнире Лиги Европы-2022/23 стал Виктор Цыганков, поразивший ворота «Фенербахче» на 64-й минуте. Позднее в этом раунде киевляне забивали только в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2019/20.
К слову, Виктор открыл голевой счет бело-синих в группе ЛЕ уже во второй раз. Четыре года назад он отличился первым в матче с «Астаной». Между тем Цыганков оформил сразу два юбилея, забив 30-й мяч украинских клубов в гостевых баталиях с турецкими командами, в том числе 20-й - динамовский.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые голы «Динамо» в групповых турнирах Лиги Европы
|
Сезон
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута*
|
Счет
|
2010/11
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
БАТЭ (д)
|
34' (1:1)
|
2:2
|
2011/12
|
Огнен ВУКОЕВИЧ
|
Сток Сити (д)
|
90+1' (1:1)
|
1:1
|
2013/14
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Рапид В (г)
|
120' (1:0)
|
2:2
|
2014/15
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Риу Ави (г)
|
20' (1:0)
|
3:0
|
2017/18
|
Сергей СИДОРЧУК
|
Скендербеу (д)
|
47' (1:1)
|
3:1
|
2018/19
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Астана (д)
|
11' (1:0)
|
2:2
|
2019/20
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Мальме (д)
|
84' (1:0)
|
1:0
|
2022/23
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Фенербахче (г)
|
63' (1:1)
|
1:1
* с начала турнира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голкипер может пропустить около месяца
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы