В субботу, 10 сентября, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и ровенский «Верес».

Игра пройдет в Киеве на поле стадиона НСК «Олімпійський», начало – в 15:00.

«Кривбасс» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Верес»