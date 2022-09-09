Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Верес
Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 13:45 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:48
153
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Верес

В Киеве состоится матч 4 тура Украинской Премьер-лиги

09 сентября 2022, 13:45 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:48
153
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Верес
ФК Кривбасс

В субботу, 10 сентября, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и ровенский «Верес».

Игра пройдет в Киеве на поле стадиона НСК «Олімпійський», начало – в 15:00.

«Кривбасс» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Верес»

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Металлист 1925
Рух - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
Футбол | 09 сентября 2022, 07:50 7
Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет

«Шахтер» одержал победу, а «Динамо» и «Днепр-1» в мид-уик очков не набрали

Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
Баскетбол | 08 сентября 2022, 23:45 3
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала

Украина сыграет против Польши

Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 09.09.2022, 12:00
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Заря – Динамо – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.09.2022, 12:42
Заря – Динамо – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Заря – Динамо – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
Футбол | 08.09.2022, 19:53
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
08.09.2022, 00:05 22
Волейбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
07.09.2022, 23:31 30
Бокс
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
08.09.2022, 21:41 51
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
08.09.2022, 23:24 18
Футбол
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри
07.09.2022, 19:04 14
Бокс
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
09.09.2022, 07:47 2
Теннис
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
08.09.2022, 05:40
Футбол
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
07.09.2022, 13:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности