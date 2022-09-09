Украина. Премьер лига09 сентября 2022, 13:45 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:48
153
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Верес
В Киеве состоится матч 4 тура Украинской Премьер-лиги
09 сентября 2022, 13:45 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:48
153
0
В субботу, 10 сентября, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и ровенский «Верес».
Игра пройдет в Киеве на поле стадиона НСК «Олімпійський», начало – в 15:00.
«Кривбасс» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Верес»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 сентября 2022, 07:50 7
«Шахтер» одержал победу, а «Динамо» и «Днепр-1» в мид-уик очков не набрали
Баскетбол | 08 сентября 2022, 23:45 3
Украина сыграет против Польши
Футбол | 09.09.2022, 12:00
Футбол | 09.09.2022, 12:42
Футбол | 08.09.2022, 19:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.09.2022, 00:05 22
07.09.2022, 23:31 30
08.09.2022, 21:41 51
08.09.2022, 23:24 18
07.09.2022, 19:04 14
09.09.2022, 07:47 2
Футбол
07.09.2022, 13:05 2