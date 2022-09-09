Лига конференций09 сентября 2022, 13:42 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:52
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ФОТО. Как Днепр-1 дебютировал в Лиге конференций
Смотрите фотогалерею первого поединка днепрян в групповом раунде еврокубкового турнира
09 сентября 2022, 13:42 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:52
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В матче 1-го тура Лиги конференций, который стал для «Днепра-1» дебютным в групповых стадиях еврокубков, украинский клуб минимально проиграл нидерландскому АЗ со счетом 0:1.
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Смотрите фотогалерею исторического для днепрян поединка. Снимки с игры опубликовала пресс-служба «Днепра-1» на официальном сайте клуба.
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