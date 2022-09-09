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Лига конференций
09 сентября 2022, 13:42 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:52
287
0

ФОТО. Как Днепр-1 дебютировал в Лиге конференций

Смотрите фотогалерею первого поединка днепрян в групповом раунде еврокубкового турнира

09 сентября 2022, 13:42 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:52
287
0
ФОТО. Как Днепр-1 дебютировал в Лиге конференций
СК Днепр-1

В матче 1-го тура Лиги конференций, который стал для «Днепра-1» дебютным в групповых стадиях еврокубков, украинский клуб минимально проиграл нидерландскому АЗ со счетом 0:1.

  • Все самые яркие моменты матча «Днепр-1» – АЗ Алкмаар доступны в режиме Live в нашем Telegram

Смотрите фотогалерею исторического для днепрян поединка. Снимки с игры опубликовала пресс-служба «Днепра-1» на официальном сайте клуба.

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АЗ Алкмаар Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - АЗ Алкмаар фотогалерея фото
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Источник СК Днепр-1
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