Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Голевых моментов у Фенербахче практически не было»
Лига Европы
09 сентября 2022, 13:38 |
318
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Голевых моментов у Фенербахче практически не было»

Специалист считает, что матч должен был завершиться вничью

09 сентября 2022, 13:38 |
318
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Голевых моментов у Фенербахче практически не было»
ФК Динамо Киев

Бывший игрок «Динамо» Сергей Ковалец прокомментировал поражение киевлян в матче первого тура группового раунда Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2).

- Получилась жесткая, порой грубая игра. Понятно, что футболисты «Фенербахче» горели желанием взять реванш у «Динамо» за поражение в Лиге чемпионов.

Большое преимущество турецкой команды заключалось в поддержке трибун, чего сейчас нет у украинских команд.

И я где-то согласен с наставником киевлян Мирчей Луческу, что его подопечным сложно, поскольку нужно делать много переездов, футболисты не видят своих семей… Накапливается психологическая усталость.

Качество игры обеих команд оставляло желать лучшего. И, если честно, эта игра должна была завершиться вничью. Да, подопечные Жорже Жезуса больше владели мячом, но голевых моментов у них практически не было.

«Динамо» сейчас будет непросто после пяти поражений подряд, однако я уверен, что такой опытный тренер, как Мирча Луческу, сможет найти выход из положения. Важно, что это только старт группового раунда Лиги Европы, как и чемпионат Украины, поэтому все еще можно исправить.

В Турции футболистам «Динамо» было не отказать в желании, однако не хватило мастерства в завершении атак, равно как и надежности в обороне.

Ничего не поделаешь, но сейчас нет времени скучать – нужно переключаться на чемпионат. И опять же изменения в качестве игры и улучшение результатов киевлян во многом зависят от того, как быстро тренерский штаб внесет нужные коррективы.

По теме:
ФОТО. Как Динамо упустило ничью с Фенербахче в Стамбуле
Игорь ЯВОРСКИЙ: «Гармаш на острие атаки – это уже не смешно»
Украинцы пропустили 700-й мяч в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
Сергей Ковалец Динамо Киев Фенербахче Лига Европы Фенербахче - Динамо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Рейтинг букмекеров
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Футбол | 09 сентября 2022, 12:55 8
Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью

Алексей Сливченко акцентирует внимание на, возможно, главной проблеме киевлян в этом сезоне

Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08 сентября 2022, 22:59 12
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

Ротань назвал состав сборной Украины U-21 на стыковые матчи со Словакией
Футбол | 09.09.2022, 12:57
Ротань назвал состав сборной Украины U-21 на стыковые матчи со Словакией
Ротань назвал состав сборной Украины U-21 на стыковые матчи со Словакией
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
Футбол | 08.09.2022, 23:24
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
Футбол | 08.09.2022, 19:53
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
07.09.2022, 09:50 10
Футбол
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
08.09.2022, 17:06 18
Баскетбол
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
09.09.2022, 07:47 2
Теннис
Расклады для Украины на Евробаскете. Как остаться на 2 месте в группе?
Расклады для Украины на Евробаскете. Как остаться на 2 месте в группе?
07.09.2022, 12:21 3
Баскетбол
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
08.09.2022, 05:40
Футбол
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
07.09.2022, 16:45 1
Футбол
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
08.09.2022, 00:05 22
Волейбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сказал Шведу: скоро будем продавать тебя»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сказал Шведу: скоро будем продавать тебя»
07.09.2022, 15:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности