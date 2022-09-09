Сергей КОВАЛЕЦ: «Голевых моментов у Фенербахче практически не было»

Бывший игрок «Динамо» Сергей Ковалец прокомментировал поражение киевлян в матче первого тура группового раунда Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2).

- Получилась жесткая, порой грубая игра. Понятно, что футболисты «Фенербахче» горели желанием взять реванш у «Динамо» за поражение в Лиге чемпионов.

Большое преимущество турецкой команды заключалось в поддержке трибун, чего сейчас нет у украинских команд.

И я где-то согласен с наставником киевлян Мирчей Луческу, что его подопечным сложно, поскольку нужно делать много переездов, футболисты не видят своих семей… Накапливается психологическая усталость.

Качество игры обеих команд оставляло желать лучшего. И, если честно, эта игра должна была завершиться вничью. Да, подопечные Жорже Жезуса больше владели мячом, но голевых моментов у них практически не было.

«Динамо» сейчас будет непросто после пяти поражений подряд, однако я уверен, что такой опытный тренер, как Мирча Луческу, сможет найти выход из положения. Важно, что это только старт группового раунда Лиги Европы, как и чемпионат Украины, поэтому все еще можно исправить.

В Турции футболистам «Динамо» было не отказать в желании, однако не хватило мастерства в завершении атак, равно как и надежности в обороне.

Ничего не поделаешь, но сейчас нет времени скучать – нужно переключаться на чемпионат. И опять же изменения в качестве игры и улучшение результатов киевлян во многом зависят от того, как быстро тренерский штаб внесет нужные коррективы.