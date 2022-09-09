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  4. Цыганков сравнялся с Онищенко по голам в еврокубках
Лига Европы
09 сентября 2022, 12:17 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:19
394
0

Цыганков сравнялся с Онищенко по голам в еврокубках

Хавбек киевлян забил 12-й мяч в еврокубках, в том числе 8-й - в Лиге Европы

09 сентября 2022, 12:17 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:19
394
0
Цыганков сравнялся с Онищенко по голам в еврокубках
ФК Динамо

В матче с «Фенербахче» (1:2) 24-летний полузащитник киевлян Виктор Цыганков забил 12-й мяч в еврокубках. 8 раз он отличился в Лиге Европы и 4 - в Лиге чемпионов.

По общему числу голов Виктор сравнялся с Владимиром Онищенко, с которым делит теперь десятую строчку в списке лучших еврокубковых бомбардиров «Динамо». А по числу голов в Лиге Европы Цыганков догнал Виталия Буяльского, с подачи которого, к слову, он поразил ворота «желтых канареек», и занимает с ним третью позицию вслед за Олегом Гусевым и Андреем Ярмоленко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры «Динамо» в еврокубках (1965-2022)

Игрок

Всего

ЛЧ

ЛЕ

КК

СК

1.

Сергей РЕБРОВ

31

31

-

-

-

2.

Олег БЛОХИН

26

11

2

10

3

3.

Андрей ШЕВЧЕНКО

25

22

3

-

-

4.

Максим ШАЦКИХ

23

23

-

-

-

5.

Олег ГУСЕВ

22

9

13

-

-

6.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

19

7

12

-

-

7.

Артем МИЛЕВСКИЙ

16

9

7

-

-

8.

Леонид БУРЯК

14

9

4

1

-

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

14

6

8

-

-

10.

Владимир ОНИЩЕНКО

12

5

-

7

-

Виктор ЦЫГАНКОВ

12

4

8

-

-

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.

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Источник Sport.ua
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