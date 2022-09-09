Цыганков сравнялся с Онищенко по голам в еврокубках

В матче с «Фенербахче» (1:2) 24-летний полузащитник киевлян Виктор Цыганков забил 12-й мяч в еврокубках. 8 раз он отличился в Лиге Европы и 4 - в Лиге чемпионов.

По общему числу голов Виктор сравнялся с Владимиром Онищенко, с которым делит теперь десятую строчку в списке лучших еврокубковых бомбардиров «Динамо». А по числу голов в Лиге Европы Цыганков догнал Виталия Буяльского, с подачи которого, к слову, он поразил ворота «желтых канареек», и занимает с ним третью позицию вслед за Олегом Гусевым и Андреем Ярмоленко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры «Динамо» в еврокубках (1965-2022)

Игрок Всего ЛЧ ЛЕ КК СК 1. Сергей РЕБРОВ 31 31 - - - 2. Олег БЛОХИН 26 11 2 10 3 3. Андрей ШЕВЧЕНКО 25 22 3 - - 4. Максим ШАЦКИХ 23 23 - - - 5. Олег ГУСЕВ 22 9 13 - - 6. Андрей ЯРМОЛЕНКО 19 7 12 - - 7. Артем МИЛЕВСКИЙ 16 9 7 - - 8. Леонид БУРЯК 14 9 4 1 - Виталий БУЯЛЬСКИЙ 14 6 8 - - 10. Владимир ОНИЩЕНКО 12 5 - 7 - Виктор ЦЫГАНКОВ 12 4 8 - -

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.