Цыганков сравнялся с Онищенко по голам в еврокубках
Хавбек киевлян забил 12-й мяч в еврокубках, в том числе 8-й - в Лиге Европы
В матче с «Фенербахче» (1:2) 24-летний полузащитник киевлян Виктор Цыганков забил 12-й мяч в еврокубках. 8 раз он отличился в Лиге Европы и 4 - в Лиге чемпионов.
По общему числу голов Виктор сравнялся с Владимиром Онищенко, с которым делит теперь десятую строчку в списке лучших еврокубковых бомбардиров «Динамо». А по числу голов в Лиге Европы Цыганков догнал Виталия Буяльского, с подачи которого, к слову, он поразил ворота «желтых канареек», и занимает с ним третью позицию вслед за Олегом Гусевым и Андреем Ярмоленко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры «Динамо» в еврокубках (1965-2022)
|
|
Игрок
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
КК
|
СК
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
31
|
31
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Олег БЛОХИН
|
26
|
11
|
2
|
10
|
3
|
3.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
25
|
22
|
3
|
-
|
-
|
4.
|
Максим ШАЦКИХ
|
23
|
23
|
-
|
-
|
-
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
22
|
9
|
13
|
-
|
-
|
6.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
19
|
7
|
12
|
-
|
-
|
7.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
16
|
9
|
7
|
-
|
-
|
8.
|
Леонид БУРЯК
|
14
|
9
|
4
|
1
|
-
|
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
14
|
6
|
8
|
-
|
-
|
10.
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
12
|
5
|
-
|
7
|
-
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
12
|
4
|
8
|
-
|
-
ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Динамо» недоволен по итогам матча Лиги Европы
Наставник «Фенербахче» – о победе над «Динамо»