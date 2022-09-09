Украина – Азербайджан – 2:1. Важная победа. Видео голов и обзор матча

Вчера, 8 сентября, сборная Украины по пляжному футболу завоевала первые три очка в отборе в Суперфинал Евролиги-2022, который проходит в итальянском Кальяри.

После двух поражений на первом этапе Евролиги-2022 в португальском Назаре от Испании (1:4) и Италии (3:5) для сохранения возможности квалификации на Европейские игры 2023 сборной Украины необходимо было побеждать Азербайджан, что в итоге и получилось.

Евролига-2022 по пляжному футболу. Мужчины. Дивизион А

Группа В. 4 тур

Украина - Азербайджан - 2:1

Голы: Неруш (11), Глуцкий (14) - Рамиль (28).