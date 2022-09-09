Украина – Азербайджан – 2:1. Важная победа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура отбора к Суперфиналу Евролиги-2022
Вчера, 8 сентября, сборная Украины по пляжному футболу завоевала первые три очка в отборе в Суперфинал Евролиги-2022, который проходит в итальянском Кальяри.
После двух поражений на первом этапе Евролиги-2022 в португальском Назаре от Испании (1:4) и Италии (3:5) для сохранения возможности квалификации на Европейские игры 2023 сборной Украины необходимо было побеждать Азербайджан, что в итоге и получилось.
Евролига-2022 по пляжному футболу. Мужчины. Дивизион А
Группа В. 4 тур
Украина - Азербайджан - 2:1
Голы: Неруш (11), Глуцкий (14) - Рамиль (28).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Динамо» недоволен по итогам матча Лиги Европы
Иван проведет сезон 22/23 в украинском клубе