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  4. Украина – Азербайджан – 2:1. Важная победа. Видео голов и обзор матча
Пляжный футбол
09 сентября 2022, 10:55 |
1300
0

Украина – Азербайджан – 2:1. Важная победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура отбора к Суперфиналу Евролиги-2022

09 сентября 2022, 10:55 |
1300
0
Украина – Азербайджан – 2:1. Важная победа. Видео голов и обзор матча
УАФ

Вчера, 8 сентября, сборная Украины по пляжному футболу завоевала первые три очка в отборе в Суперфинал Евролиги-2022, который проходит в итальянском Кальяри.

После двух поражений на первом этапе Евролиги-2022 в португальском Назаре от Испании (1:4) и Италии (3:5) для сохранения возможности квалификации на Европейские игры 2023 сборной Украины необходимо было побеждать Азербайджан, что в итоге и получилось.

Евролига-2022 по пляжному футболу. Мужчины. Дивизион А

Группа В. 4 тур

Украина - Азербайджан - 2:1
Голы: Неруш (11), Глуцкий (14) - Рамиль (28).

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