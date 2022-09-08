Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Азербайджан

Сборная Украины по пляжному футболу завоевала первые три очка в отборе в Суперфинал Евролиги-2022, который проходит в итальянском Кальяри.

После двух поражений на первом этапе Евролиги-2022 в португальском Назаре от Испании (1:4) и Италии (3:5) для сохранения возможности квалификации на Европейские игры 2023 сборной Украины необходимо было сегодня побеждать Азербайджан.

В первом периоде команды долго подыскивали ключи к воротам друг друга, но лучше это удалось именно украинцам. На 11-й минуте наш голкипер Андрей Неруш нанес отличный удар с далекого расстояния, и мяч от стойки залетел в сетку — 1:0.

Во второй 12-минутке ситуация развивалась по такому же сценарию. И снова точный удар был на счету сине-желтых. Иван Глуцкий на 14-й минуте реализовал стандарт - 2:0.

В заключительном игровом отрезке азербайджанцы прогнозируемо пошли вперед, и у наших ворот стали возникать моменты за моментом. К счастью, прекрасно сыграл наш кипер Андрей Неруш, сделавший несколько сейвов. Однако и он не смог помочь во время стандарта Рамиля, сократившего отставание соперников.

Однако большего достичь Азербайджан не смог – 2:1 в пользу подопечных Николая Костенко. Это была первая победа сборной Украины в нынешнем розыгрыше Евролиги.

Евролига-2022 по пляжному футболу. Мужчины. Дивизион А

Группа В. 4 тур

Украина - Азербайджан - 2:1

Голы: Неруш (11), Глуцкий (14) - Рамиль (28).

Украина: Неруш, Коваленко, И. Борсук, А. Борсук, Щитник, Корнийчук, Щерица, Медвидь, Войток, Войтенко, Заворотный, Колесников.

На 34-й минуте удален Махтиев (Азербайджан).

Группа А: Португалия, Швейцария, Польша, Франция, Эстония.

Группа В: Италия, Испания, Украина, Германия, Азербайджан.

01.07. 1 тур. Испания - Германия - 8:1

01.07. 1 тур. Италия - Азербайджан - 7:3

02.07. 2 тур. Германия - Азербайджан - 5:6

02.07. 2 тур. Испания - Украина - 4:1

03.07. 3 тур. Испания - Азербайджан - 6:4

03.07. 3 тур. Италия - Украина - 5:3

08.09. 4 тур. Украина - Азербайджан - 2:1

08.09. 4 тур. Италия – Германия. 17.15

09.09. 5 тур. Украина – Германия. 14.30

09.09. 5 тур. Италия – Испания. 18.30