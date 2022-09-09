Черноморец может подписать игрока Руха

Одесский футбольный клуб «Черноморец» может усилиться Максимом Белым из «Руха».

«Моряки» в своем Telegram-канале сообщили, что Максим находится на просмотре в команде. Решение по игроку должно быть сегодня вечером, 9 сентября в 19:36 по Киеву.

За свою карьеру Белый поиграл в «Заре», «Хайдуке», «Анже», ФК «Мариуполь» и ФК Рух. За львовскую команду провел 45 матчей, в которых отличился одним ассистом. В составе сборной Украины U-19 становился чемпионом Европы на турнире, проходившем в 2009 году в Донецке и Мариуполе.