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Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 09:26 |
293
1

Черноморец может подписать игрока Руха

Одесский клуб намекнул на подписание Максима Белого

09 сентября 2022, 09:26 |
293
1
Черноморец может подписать игрока Руха
ФК Заря. Максим Белый

Одесский футбольный клуб «Черноморец» может усилиться Максимом Белым из «Руха».

«Моряки» в своем Telegram-канале сообщили, что Максим находится на просмотре в команде. Решение по игроку должно быть сегодня вечером, 9 сентября в 19:36 по Киеву.

За свою карьеру Белый поиграл в «Заре», «Хайдуке», «Анже», ФК «Мариуполь» и ФК Рух. За львовскую команду провел 45 матчей, в которых отличился одним ассистом. В составе сборной Украины U-19 становился чемпионом Европы на турнире, проходившем в 2009 году в Донецке и Мариуполе.

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Gargantua
таки Козловский хочет в пердив.
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