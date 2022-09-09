Лига Европы09 сентября 2022, 08:26 |
238
0
Лудогорец – Рома – 2:1. Фиаско Моуриньо. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы
09 сентября 2022, 08:26 |
238
0
Вчера, 8 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между ФК «Лудогорец» и «Ромой». Подопечные Жозе Моуриньо проиграли со счетом 1:2.
Лига Европы. 1-й тур. Группа С
«Лудогорец» – «Рома» – 2:1
Голы: Калу, 72, Нонато, 88 – Шомуродов, 86
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Нонато (Лудогорец).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Рома).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Каули (Лудогорец).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 сентября 2022, 21:18 0
В матче Фенербахче и Динамо пока ничья 1:1 в середине второго тайма
Футбол | 08 сентября 2022, 23:24 12
Наставник «Динамо» недоволен по итогам матча Лиги Европы
Футбол | 09.09.2022, 03:50
Футбол | 08.09.2022, 19:53
Футбол | 09.09.2022, 06:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
09.09.2022, 07:47 2
07.09.2022, 20:50 72
08.09.2022, 22:59 12
08.09.2022, 20:48 4
09.09.2022, 01:50 15
07.09.2022, 10:59
07.09.2022, 13:05 2