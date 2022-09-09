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Лига Европы
Лудогорец
08.09.2022, FT 2 : 1
Рома
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Лига Европы
09 сентября 2022, 08:26 |
238
0

Лудогорец – Рома – 2:1. Фиаско Моуриньо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы

09 сентября 2022, 08:26 |
238
0
Лудогорец – Рома – 2:1. Фиаско Моуриньо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Вчера, 8 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между ФК «Лудогорец» и «Ромой». Подопечные Жозе Моуриньо проиграли со счетом 1:2.

Лига Европы. 1-й тур. Группа С

«Лудогорец» – «Рома» – 2:1

Голы: Калу, 72, Нонато, 88 – Шомуродов, 86

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Нонато (Лудогорец).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Рома).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Каули (Лудогорец).
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Жозе Моуриньо Лудогорец Рома Лига Европы видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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