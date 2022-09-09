ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал Сержа Орье
29-летний ивуариец присоединился к «лесникам» на правах свободного агента
«Ноттингем Форест» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником Сержем Орье.
29-летний футболист перешкл в английский клуб на правах свободного агента. Срок действия соглашения пока не разглашается.
Последним клубом футболиста был «Вильярреал», который он покинул летом нынешнего года.
В минувшем сезоне защитник провел в составе испанской команды 24 матча, отметившись в них двумя результативными передачами.
Портал Transfermarkt оценивает ориентировочную стоимость Орье в 10 миллионов евро.
Напомним, ранее «Ноттингем Форест» подписал Вилли Боли.
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