ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал Сержа Орье

«Ноттингем Форест» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником Сержем Орье.

29-летний футболист перешкл в английский клуб на правах свободного агента. Срок действия соглашения пока не разглашается.

Последним клубом футболиста был «Вильярреал», который он покинул летом нынешнего года.

В минувшем сезоне защитник провел в составе испанской команды 24 матча, отметившись в них двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает ориентировочную стоимость Орье в 10 миллионов евро.

Напомним, ранее «Ноттингем Форест» подписал Вилли Боли.