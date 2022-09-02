ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал еще одного игрока
Вилли Боли пополнил состав клуба из Ноттингема
Английский клуб «Ноттингем Форест» подписал защитника «Вулверхэмптона» Вилли Боли.
За 31-летнего футболиста «лесники» заплатили 2.6 миллионов евро. Контракт рассчитан на 2 года.
Ранее защитник Вилли Болли выступал в «Браге», «Осере» и «Порту». Также Боли сыграл 13 матчей в составе сборной Кот-д'Ивуара и отличился одним голом.
В прошлом сезоне АПЛ футболист провел 10 матчей за «Вулверхэмптон», результативными действиями не отметился.
Отметим, что «Ноттингем Форест» в это трансферное окно потратил около 150 миллионов евро. Клуб подписал Моргана Гиббс-Уайта, Дина Хендерсона, Тайво Авонийи, Неко Уильямса, Эммануэля Денниса, Ремо Фройлера и Ренана Лоди.
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