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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал еще одного игрока
Англия
02 сентября 2022, 09:12 |
467
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал еще одного игрока

Вилли Боли пополнил состав клуба из Ноттингема

02 сентября 2022, 09:12 |
467
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал еще одного игрока
ФК Ноттингем Форест. Вилли Боли

Английский клуб «Ноттингем Форест» подписал защитника «Вулверхэмптона» Вилли Боли.

За 31-летнего футболиста «лесники» заплатили 2.6 миллионов евро. Контракт рассчитан на 2 года.

Ранее защитник Вилли Болли выступал в «Браге», «Осере» и «Порту». Также Боли сыграл 13 матчей в составе сборной Кот-д'Ивуара и отличился одним голом.

В прошлом сезоне АПЛ футболист провел 10 матчей за «Вулверхэмптон», результативными действиями не отметился.

Отметим, что «Ноттингем Форест» в это трансферное окно потратил около 150 миллионов евро. Клуб подписал Моргана Гиббс-Уайта, Дина Хендерсона, Тайво Авонийи, Неко Уильямса, Эммануэля Денниса, Ремо Фройлера и Ренана Лоди.

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Источник ФК Ноттингем Форест
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