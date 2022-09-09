Мирча Луческу провел 650-й матч в украинской карьере

Поединок с «Фенербахче» (1:2) оказался 650-м в украинской карьере Мирчи Луческу. Он стал вторым тренером отечественных команд после Мирона Маркевича, достигшим этого рубежа за годы независимости. 572 матча румынский специалист отработал с «Шахтером» и 78 - с «Динамо». 402 игры Луческу провел в чемпионатах Украины, 160 - в еврокубках, 75 - в Кубке Украины и 13 - в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры украинских команд, проведшие наибольшее количество матчей за годы независимости

Тренер Клубы Всего ЧУ КУ СК ЕК СУ 1. Мирон МАРКЕВИЧ Волынь, Карпаты, Подолье, Кривбасс, 792 622 87 - 79 4 Металлург З, Металлист, Днепр 2. Мирча ЛУЧЕСКУ Шахтер, Динамо 650 402 75 13 160 - 3. Николай ПАВЛОВ Днепр, Динамо, Таврия, Ильичевец, 631 548 57 1 22 3 Ворскла 4. Михаил ФОМЕНКО Автомобилист, Динамо, Верес, ЦСКА, 396 294 59 - 6 37 Металлист, Металлург З, Таврия 5. Виталий КВАРЦЯНЫЙ Волынь, Подолье, Металлург З 394 340 54 - - - 6. Валерий ЯРЕМЧЕНКО Шахтер, Кремень, Металлург З, 360 297 50 - 13 - Карпаты, Ильичевец 7. Олег ТАРАН Кривбасс, Металлург З, МФК Металлург З 317 273 38 - 6 - 8. Семен АЛЬТМАН Металлург Д, Черноморец, Ильичевец, 296 257 33 - 6 - Таврия 9. Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Динамо 275 172 27 - 58 18 10. Юрий ВЕРНИДУБ Заря, Кривбасс 269 222 21 - 26 -

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.