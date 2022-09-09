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  4. Мирча Луческу провел 650-й матч в украинской карьере
Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 05:45 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:51
121
0

Мирча Луческу провел 650-й матч в украинской карьере

Больший стаж работы с отечественными командами имеет только Мирон Маркевич

09 сентября 2022, 05:45 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:51
121
0
Мирча Луческу провел 650-й матч в украинской карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Поединок с «Фенербахче» (1:2) оказался 650-м в украинской карьере Мирчи Луческу. Он стал вторым тренером отечественных команд после Мирона Маркевича, достигшим этого рубежа за годы независимости. 572 матча румынский специалист отработал с «Шахтером» и 78 - с «Динамо». 402 игры Луческу провел в чемпионатах Украины, 160 - в еврокубках, 75 - в Кубке Украины и 13 - в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры украинских команд, проведшие наибольшее количество матчей за годы независимости

Тренер

Клубы

Всего

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь, Карпаты, Подолье, Кривбасс,

792

622

87

-

79

4

Металлург З, Металлист, Днепр

2.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер, Динамо

650

402

75

13

160

-

3.

Николай ПАВЛОВ

Днепр, Динамо, Таврия, Ильичевец,

631

548

57

1

22

3

Ворскла

4.

Михаил ФОМЕНКО

Автомобилист, Динамо, Верес, ЦСКА,

396

294

59

-

6

37

Металлист, Металлург З, Таврия

5.

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь, Подолье, Металлург З

394

340

54

-

-

-

6.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер, Кремень, Металлург З,

360

297

50

-

13

-

Карпаты, Ильичевец

7.

Олег ТАРАН

Кривбасс, Металлург З, МФК Металлург З

317

273

38

-

6

-

8.

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д, Черноморец, Ильичевец,

296

257

33

-

6

-

Таврия

9.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

275

172

27

-

58

18

10.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря, Кривбасс

269

222

21

-

26

-

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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Источник Sport.ua
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