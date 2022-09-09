Мирча Луческу провел 650-й матч в украинской карьере
Больший стаж работы с отечественными командами имеет только Мирон Маркевич
Поединок с «Фенербахче» (1:2) оказался 650-м в украинской карьере Мирчи Луческу. Он стал вторым тренером отечественных команд после Мирона Маркевича, достигшим этого рубежа за годы независимости. 572 матча румынский специалист отработал с «Шахтером» и 78 - с «Динамо». 402 игры Луческу провел в чемпионатах Украины, 160 - в еврокубках, 75 - в Кубке Украины и 13 - в Суперкубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры украинских команд, проведшие наибольшее количество матчей за годы независимости
|
Тренер
|
Клубы
|
Всего
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
1.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь, Карпаты, Подолье, Кривбасс,
|
792
|
622
|
87
|
-
|
79
|
4
|
Металлург З, Металлист, Днепр
|
2.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер, Динамо
|
650
|
402
|
75
|
13
|
160
|
-
|
3.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр, Динамо, Таврия, Ильичевец,
|
631
|
548
|
57
|
1
|
22
|
3
|
Ворскла
|
4.
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Автомобилист, Динамо, Верес, ЦСКА,
|
396
|
294
|
59
|
-
|
6
|
37
|
Металлист, Металлург З, Таврия
|
5.
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Волынь, Подолье, Металлург З
|
394
|
340
|
54
|
-
|
-
|
-
|
6.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер, Кремень, Металлург З,
|
360
|
297
|
50
|
-
|
13
|
-
|
Карпаты, Ильичевец
|
7.
|
Олег ТАРАН
|
Кривбасс, Металлург З, МФК Металлург З
|
317
|
273
|
38
|
-
|
6
|
-
|
8.
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металлург Д, Черноморец, Ильичевец,
|
296
|
257
|
33
|
-
|
6
|
-
|
Таврия
|
9.
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
275
|
172
|
27
|
-
|
58
|
18
|
10.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря, Кривбасс
|
269
|
222
|
21
|
-
|
26
|
-
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
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