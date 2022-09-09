Динамовцы омрачили еврокубковый юбилей Луческу
Румынский специалист провел 50-й матч в Лиге Европы (Кубке УЕФА) с украинскими клубами
Мирча Луческу провел 50-й матч в Лиге Европы (Кубке УЕФА) с украинскими клубами. Он стал вторым тренером после Мирона Маркевича, достигшим этого рубежа.
45 встреч под руководством румынского наставника отыграл в этом турнире «Шахтер» и 15 - «Динамо». С Луческу украинцы в общей сложности одержали 25 побед, 12 матчей завершили вничью и 13 проиграли, 78 мячей забили, 46 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Луческу в Лиге Европы (Кубке УЕФА) с украинскими клубами
|
Матч
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб Луческу
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
16.02.2005
|
1/16
|
Шахтер
|
Шальке (д)
|
1:1
|
10-й
|
01.12.2005
|
ГТ
|
Шахтер
|
Ренн (г)
|
1:0
|
20-й
|
19.03.2009
|
1/8
|
Шахтер
|
ЦСКА М (д)
|
2:0
|
30-й
|
22.10.2009
|
ГТ
|
Шахтер
|
Тулуза (д)
|
4:0
|
40-й
|
10.03.2016
|
1/8
|
Шахтер
|
Андерлехт (д)
|
3:1
|
50-й
|
08.09.2016
|
ГТ
|
Динамо
|
Фенербахче (г)
|
1:2
Топ-11 тренеров-гвардейцев украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Тренер
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Металлист (50), Днепр (23)
|
73
|
2.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (45), Динамо (15)
|
50
|
3.
|
Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ
|
Днепр
|
27
|
4.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря
|
26
|
5.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (4), Ильичевец (4),
|
22
|
Ворскла (14)
|
22
|
Хуанде РАМОС
|
Днепр
|
22
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
22
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Динамо
|
22
|
9.
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
20
|
10.
|
Роман ГРИГОРЧУК
|
Черноморец
|
16
|
Олег КОНОНОВ
|
Карпаты
|
16
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