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Лига Европы
09 сентября 2022, 04:59 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:46
641
0

Динамовцы омрачили еврокубковый юбилей Луческу

Румынский специалист провел 50-й матч в Лиге Европы (Кубке УЕФА) с украинскими клубами

09 сентября 2022, 04:59 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:46
641
0
Динамовцы омрачили еврокубковый юбилей Луческу
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Мирча Луческу провел 50-й матч в Лиге Европы (Кубке УЕФА) с украинскими клубами. Он стал вторым тренером после Мирона Маркевича, достигшим этого рубежа.

45 встреч под руководством румынского наставника отыграл в этом турнире «Шахтер» и 15 - «Динамо». С Луческу украинцы в общей сложности одержали 25 побед, 12 матчей завершили вничью и 13 проиграли, 78 мячей забили, 46 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Луческу в Лиге Европы (Кубке УЕФА) с украинскими клубами

Матч

Дата

Стадия

Клуб Луческу

Соперник

Счет

1-й

16.02.2005

1/16

Шахтер

Шальке (д)

1:1

10-й

01.12.2005

ГТ

Шахтер

Ренн (г)

1:0

20-й

19.03.2009

1/8

Шахтер

ЦСКА М (д)

2:0

30-й

22.10.2009

ГТ

Шахтер

Тулуза (д)

4:0

40-й

10.03.2016

1/8

Шахтер

Андерлехт (д)

3:1

50-й

08.09.2016

ГТ

Динамо

Фенербахче (г)

1:2

Топ-11 тренеров-гвардейцев украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Тренер

Клубы

Матчи

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

Металлист (50), Днепр (23)

73

2.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (45), Динамо (15)

50

3.

Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ

Днепр

27

4.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря

26

5.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (4), Ильичевец (4),

22

Ворскла (14)

22

Хуанде РАМОС

Днепр

22

Юрий СЕМИН

Динамо

22

Александр ХАЦКЕВИЧ

Динамо

22

9.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

20

10.

Роман ГРИГОРЧУК

Черноморец

16

Олег КОНОНОВ

Карпаты

16
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Источник Sport.ua
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