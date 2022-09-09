Динамовцы омрачили еврокубковый юбилей Луческу

Мирча Луческу провел 50-й матч в Лиге Европы (Кубке УЕФА) с украинскими клубами. Он стал вторым тренером после Мирона Маркевича, достигшим этого рубежа.

45 встреч под руководством румынского наставника отыграл в этом турнире «Шахтер» и 15 - «Динамо». С Луческу украинцы в общей сложности одержали 25 побед, 12 матчей завершили вничью и 13 проиграли, 78 мячей забили, 46 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Луческу в Лиге Европы (Кубке УЕФА) с украинскими клубами

Матч Дата Стадия Клуб Луческу Соперник Счет 1-й 16.02.2005 1/16 Шахтер Шальке (д) 1:1 10-й 01.12.2005 ГТ Шахтер Ренн (г) 1:0 20-й 19.03.2009 1/8 Шахтер ЦСКА М (д) 2:0 30-й 22.10.2009 ГТ Шахтер Тулуза (д) 4:0 40-й 10.03.2016 1/8 Шахтер Андерлехт (д) 3:1 50-й 08.09.2016 ГТ Динамо Фенербахче (г) 1:2

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