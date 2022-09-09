Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Паскаль ЯНСЕН: «Днепр-1 сделал эту игру сложной для нас»
Лига конференций
09 сентября 2022, 04:25 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:11
144
0

Паскаль ЯНСЕН: «Днепр-1 сделал эту игру сложной для нас»

Наставник АЗ – о победе над украинским клубом

09 сентября 2022, 04:25 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:11
144
0
Паскаль ЯНСЕН: «Днепр-1 сделал эту игру сложной для нас»
СК Днепр-1. Паскаль Янсен

Главный тренер нидерландского АЗ Паскаль Янсен прокомментировал победу над «Днепром-1» (1:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги конференций.

– Игра была непростой, как мы и предполагали. Нам нужно было пытаться создавать пространство, нам было сложно играть с мячом и без мяча. Во втором тайме мы увеличили скорости, и у нас был едва ли не единственный момент, который мы сумели реализовать. Пространства потом стало больше, ведь «Днепр-1» должен был отходить от своей защитной игры. Я не могу сказать, что мы сегодня показали идеальную игру. Нам не все удавалось, но главное, что удалось победить.

– Понятно, что вы удовлетворены результатом, а удовлетворены ли вы качеством игры?
– Очевидно, что мы можем играть лучше, но мы должны понимать, что «Днепр-1» сделал эту игру сложной для нас. Как я и говорил, мы должны действовать лучше в игре на мяче и точности передач. Но я сказал игрокам, что даже в такой сложной игре, когда не все складывается в нашу пользу, мы все равно должны добиваться результата. Самое главное в такой момент набрать три очка и двигаться дальше, тем более что у нас сложный календарь впереди.

– Как вам атмосфера в Кошице?
– У нас была традиционная прогулка по городу посреди дня, как мы всегда и делаем в гостевых матчах. Атмосфера была великолепной, мы рады видеть многих украинцев на стадионе. Мы знаем, как сейчас украинцы страдают, и мне кажется, что они были рады увидеть свою команду и своих соотечественников в матче европейского уровня. И мы были рады тому, что мы с соперником сегодня сумели в определенной степени переключить внимание этих людей от всех этих страданий, которые сейчас постигают украинцев, и они могли немного отдохнуть.

По теме:
Тренер Днепра-1: «Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше»
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Вест Хэм победил в память о Королеве
Днепр-1 – АЗ Алкмаар – 0:1. Поражение в Кошице. Видео гола и обзор матча
Паскаль Янсен АЗ Алкмаар Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - АЗ Алкмаар
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Футбол | 08 сентября 2022, 05:40 0
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри

Главные новости за 7 сентября на Sport.ua

Не может быть. УЕФА изучает вопрос допуска сборной рф к Евро-2024
Футбол | 08 сентября 2022, 23:43 8
Не может быть. УЕФА изучает вопрос допуска сборной рф к Евро-2024
Не может быть. УЕФА изучает вопрос допуска сборной рф к Евро-2024

9 октября во Франкфурте пройдут жеребьевка квалификации Евро-2024

Фиаско Динамо и Днепра-1 в еврокубках, Магучих выиграла Бриллиантовую лигу
Футбол | 09.09.2022, 04:00
Фиаско Динамо и Днепра-1 в еврокубках, Магучих выиграла Бриллиантовую лигу
Фиаско Динамо и Днепра-1 в еврокубках, Магучих выиграла Бриллиантовую лигу
На каких аренах соперников по еврокубкам примут Шахтер, Динамо и Днепр-1?
Футбол | 08.09.2022, 14:00
На каких аренах соперников по еврокубкам примут Шахтер, Динамо и Днепр-1?
На каких аренах соперников по еврокубкам примут Шахтер, Динамо и Днепр-1?
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
Футбол | 08.09.2022, 19:53
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
07.09.2022, 05:53 9
Футбол
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
07.09.2022, 02:41 21
Футбол
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри
07.09.2022, 19:04 14
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира по волейболу Словения - Украина
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира по волейболу Словения - Украина
07.09.2022, 10:59
Волейбол
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
08.09.2022, 06:33 2
Теннис
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
07.09.2022, 00:11 6
Баскетбол
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
07.09.2022, 20:23 11
Футбол
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
07.09.2022, 20:50 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности