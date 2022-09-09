Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ференцварош – Трабзонспор – 3:2. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Ференцварош
08.09.2022, FT 3 : 2
Трабзонспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
09 сентября 2022, 02:39 | Обновлено 09 сентября 2022, 03:10
19
0

Ференцварош – Трабзонспор – 3:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

09 сентября 2022, 02:39 | Обновлено 09 сентября 2022, 03:10
19
0
Ференцварош – Трабзонспор – 3:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы венгерский «Ференцварош» победил турецкий «Трабзонспор» со счетом 3:2.

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Умут Бозок (Трабзонспор).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Токмак Нгуен (Ференцварош).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Гомес (Трабзонспор).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Ференцварош).
17’
Эльдар Чивич (Ференцварош) получает красную карточку.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Токмак Нгуен (Ференцварош).
По теме:
Жорже ЖЕЗУШ: «Луческу плохо проанализировал матч»
Лацио – Фейеноорд – 4:2. Видео голов и обзор матча
Итоги 1-го тура Лиги Европы. Ассист Коваля, фиаско Ромы и Ман Юнайтед
видео голов и обзор Ференцварош Трабзонспор Лига Европы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник MEGOGO
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Просто забыли про игрока. Днепр-1 пропустил от АЗ во втором тайме
Футбол | 08 сентября 2022, 23:31 2
ВИДЕО. Просто забыли про игрока. Днепр-1 пропустил от АЗ во втором тайме
ВИДЕО. Просто забыли про игрока. Днепр-1 пропустил от АЗ во втором тайме

Матч проходит в словацком Кошице на стадионе «Кошице Футбол Арена»

На каких аренах соперников по еврокубкам примут Шахтер, Динамо и Днепр-1?
Футбол | 08 сентября 2022, 14:00 2
На каких аренах соперников по еврокубкам примут Шахтер, Динамо и Днепр-1?
На каких аренах соперников по еврокубкам примут Шахтер, Динамо и Днепр-1?

Из-за российско-украинской войны наши клубы приютят стадионы в Польше и Словакии…

У Беседина и Ваната травмы, Гармаш сыграет на острие атаки
Футбол | 08.09.2022, 18:15
У Беседина и Ваната травмы, Гармаш сыграет на острие атаки
У Беседина и Ваната травмы, Гармаш сыграет на острие атаки
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Футбол | 08.09.2022, 05:40
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Теннис | 08.09.2022, 06:33
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
08.09.2022, 19:53 21
Футбол
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
07.09.2022, 02:41 21
Футбол
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
08.09.2022, 20:48 4
Другие виды
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
07.09.2022, 00:11 6
Баскетбол
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
08.09.2022, 00:05 22
Волейбол
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри
07.09.2022, 19:04 14
Бокс
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
08.09.2022, 22:59 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
07.09.2022, 12:18 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности