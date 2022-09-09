Лига Европы
08.09.2022, FT 3 : 2
Лига Европы09 сентября 2022, 02:39 | Обновлено 09 сентября 2022, 03:10
19
0
Ференцварош – Трабзонспор – 3:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги Европы
09 сентября 2022, 02:39 | Обновлено 09 сентября 2022, 03:10
19
0
В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы венгерский «Ференцварош» победил турецкий «Трабзонспор» со счетом 3:2.
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Умут Бозок (Трабзонспор).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Токмак Нгуен (Ференцварош).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Гомес (Трабзонспор).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Ференцварош).
17’
Эльдар Чивич (Ференцварош) получает красную карточку.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Токмак Нгуен (Ференцварош).
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