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Лига Европы
09 сентября 2022, 01:40 | Обновлено 09 сентября 2022, 01:56
14
0

Лацио – Фейеноорд – 4:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

09 сентября 2022, 01:40 | Обновлено 09 сентября 2022, 01:56
14
0
Лацио – Фейеноорд – 4:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы итальянский «Лацио» на своем поле выиграл у нидерландского «Фейеноорда» со счетом 4:2.

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Источник Sport.ua
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