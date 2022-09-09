Лига Европы09 сентября 2022, 01:40 | Обновлено 09 сентября 2022, 01:56
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Лацио – Фейеноорд – 4:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги Европы
09 сентября 2022, 01:40 | Обновлено 09 сентября 2022, 01:56
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В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы итальянский «Лацио» на своем поле выиграл у нидерландского «Фейеноорда» со счетом 4:2.
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