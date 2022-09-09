Пресс-конференция Городова после матча с АЗ Алкмар. Смотреть онлайн LIVE
Команда «Днепр-1» потерпела минимальное поражение в игре Лиги конференций
Украинский «Днепр-1» минимально уступил в первой игре Лиги конференций против «АЗ Алкмар» (0:1). Единственный в матче гол на 63-й минуте забил Дани Де Вит.
Молодой специалист Александр Кучер и его команда дебютировали в ЛК с неудачи. «Днепр-1» потерпел три поражения в трех матчах в еврокубках в этом сезоне.
После игры состоится пресс-конференция Валерия Городова, ассистента главного тренера «Днепра-1» Александра Кучера.
Пресс-конференция Валерия Городова после матча против АЗ Алкмар. Смотреть онлайн LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами Открытого чемпионата США с 29 августа по 11 сентября на Sport.ua
Наставник «Динамо» недоволен по итогам матча Лиги Европы