Пресс-конференция Городова после матча с АЗ Алкмар. Смотреть онлайн LIVE

Украинский «Днепр-1» минимально уступил в первой игре Лиги конференций против «АЗ Алкмар» (0:1). Единственный в матче гол на 63-й минуте забил Дани Де Вит.

Молодой специалист Александр Кучер и его команда дебютировали в ЛК с неудачи. «Днепр-1» потерпел три поражения в трех матчах в еврокубках в этом сезоне.

После игры состоится пресс-конференция Валерия Городова, ассистента главного тренера «Днепра-1» Александра Кучера.

Пресс-конференция Валерия Городова после матча против АЗ Алкмар. Смотреть онлайн LIVE