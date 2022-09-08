Лига конференций
08.09.2022, FT 0 : 0
Лига конференций08 сентября 2022, 23:57 |
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Соперники Днепра-1 по Лиге конференций. Вадуц и Аполлон сыграли вничью
Украинская команда осталась на последнем месте
08 сентября 2022, 23:57 |
77
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Состоялся матч в группе E Лиги конференций между «Вадуцом» и «Аполлоном». Эти команды являются соперниками «Днепра-1» по квартету.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Днепр-1» в своем матче проиграл АЗ Алкмаар 0:1.
Группа E
Вадуц - Аполлон 0:0
1. АЗ - 3 очка
2. Аполлон - 1
3. Вадуц - 1
4. Днепр-1 - 1
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