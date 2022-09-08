Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соперники Днепра-1 по Лиге конференций. Вадуц и Аполлон сыграли вничью
Лига конференций
Вадуц
08.09.2022, FT 0 : 0
Аполлон Лимасол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
08 сентября 2022, 23:57 |
77
0

Соперники Днепра-1 по Лиге конференций. Вадуц и Аполлон сыграли вничью

Украинская команда осталась на последнем месте

08 сентября 2022, 23:57 |
77
0
Соперники Днепра-1 по Лиге конференций. Вадуц и Аполлон сыграли вничью
twitter.com/vaduzfc

Состоялся матч в группе E Лиги конференций между «Вадуцом» и «Аполлоном». Эти команды являются соперниками «Днепра-1» по квартету.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Днепр-1» в своем матче проиграл АЗ Алкмаар 0:1.

Группа E

Вадуц - Аполлон 0:0

1. АЗ - 3 очка
2. Аполлон - 1
3. Вадуц - 1
4. Днепр-1 - 1

По теме:
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Вест Хэм победил в память о Королеве
Пресс-конференция Кучера после матча против АЗ Алкмар. Смотреть онлайн LIVE
Днепр-1 – АЗ Алкмаар – 0:1. Поражение в Кошице. Видео гола и обзор матча
Лига конференций Вадуц Аполлон Лимасол Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тур АПЛ может быть перенесен из-за смерти Королевы
Футбол | 08 сентября 2022, 21:25 7
Тур АПЛ может быть перенесен из-за смерти Королевы
Тур АПЛ может быть перенесен из-за смерти Королевы

В Великобритании объявлен траур

ВИДЕО. Просто забыли про игрока. Днепр-1 пропустил от АЗ во втором тайме
Футбол | 08 сентября 2022, 23:31 1
ВИДЕО. Просто забыли про игрока. Днепр-1 пропустил от АЗ во втором тайме
ВИДЕО. Просто забыли про игрока. Днепр-1 пропустил от АЗ во втором тайме

Матч проходит в словацком Кошице на стадионе «Кошице Футбол Арена»

1-й тур Лиги чемпионов. Драма в Мадриде, разгром от Барсы, фиаско Ливерпуля
Футбол | 08.09.2022, 00:35
1-й тур Лиги чемпионов. Драма в Мадриде, разгром от Барсы, фиаско Ливерпуля
1-й тур Лиги чемпионов. Драма в Мадриде, разгром от Барсы, фиаско Ливерпуля
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Баскетбол | 08.09.2022, 17:06
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Баскетбол | 08.09.2022, 08:00
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
07.09.2022, 09:50 10
Футбол
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри
07.09.2022, 19:04 14
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
07.09.2022, 23:31 30
Бокс
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
08.09.2022, 00:05 22
Волейбол
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
07.09.2022, 20:50 72
Футбол
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
08.09.2022, 19:53 20
Футбол
Женская сборная Украины заняла первое место в своей группе отбора на Евро
Женская сборная Украины заняла первое место в своей группе отбора на Евро
07.09.2022, 21:35 4
Волейбол
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
07.09.2022, 16:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности