Соперники Днепра-1 по Лиге конференций. Вадуц и Аполлон сыграли вничью

Состоялся матч в группе E Лиги конференций между «Вадуцом» и «Аполлоном». Эти команды являются соперниками «Днепра-1» по квартету.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Днепр-1» в своем матче проиграл АЗ Алкмаар 0:1.

Группа E

Вадуц - Аполлон 0:0

1. АЗ - 3 очка

2. Аполлон - 1

3. Вадуц - 1

4. Днепр-1 - 1