Не может быть. УЕФА изучает вопрос допуска сборной рф к Евро-2024

УЕФА изучает вопрос о допуске сборной рф к Евро-2024.

9 октября во Франкфурте пройдут жеребьевка квалификации Евро-2024, и решение должно быть принято до этого времени. На данный момент решения об отстранении не принято.

В УЕФА еще не определились с вопросом дисквалификации рф в этом соревновании. За поребриком надеются, что их сборная получит допуск.

На данный момент УЕФА, одна из немногих спортивных федераций, не дисквалифицировала сборные и клубы беларуси от участия в своих соревнований.