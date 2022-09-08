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Чемпионат Европы
08 сентября 2022, 23:43 | Обновлено 08 сентября 2022, 23:50
882
6

Не может быть. УЕФА изучает вопрос допуска сборной рф к Евро-2024

9 октября во Франкфурте пройдут жеребьевка квалификации Евро-2024

08 сентября 2022, 23:43 | Обновлено 08 сентября 2022, 23:50
882
6
Не может быть. УЕФА изучает вопрос допуска сборной рф к Евро-2024
УЕФА

УЕФА изучает вопрос о допуске сборной рф к Евро-2024.

9 октября во Франкфурте пройдут жеребьевка квалификации Евро-2024, и решение должно быть принято до этого времени. На данный момент решения об отстранении не принято.

В УЕФА еще не определились с вопросом дисквалификации рф в этом соревновании. За поребриком надеются, что их сборная получит допуск.

На данный момент УЕФА, одна из немногих спортивных федераций, не дисквалифицировала сборные и клубы беларуси от участия в своих соревнований.

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Источник Sport.ua
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Barry
продажные ублюдки
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+5
Juzik
Коррумпированные ГАН**НЫ  !!!!
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+4
Alex Komnin
Самі асоціації не захотять грати з РФ. Уся центральна Європа, Британія, Балтія, Скандинавія...Як розводити з ними? Відразу робити групу Італія, Туреччина, Угорщина, РФ, Білорусь, Кіпр хіба шо.
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0
Октавий Фландрийский
 Такие действия УЕФА прогнозируемые. Давайте не забывать, что Газпром является генеральным спонсором этой коррумпированной организации и УЕФА ежегодно получает на карманные  расходы более 500 лимонов зелени от Газпрома. Чеферин и его компашка черта лысого допустят к соревнования за такие деньги, да еще Газпром может для такого случая и удвоить ставки, денег - девать некуда. Даже под санкциями РФ получает около 4 тысяч ЕВРО в секунду(!!!!) за газ и нефть со стран Европы. 
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0
Andrey_1992
хай тільки попробують, я би взагалі зі всього спорту викинув би цих нациків російських!!!
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0
zzg77
Ох і сволота! 
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0
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