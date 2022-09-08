Не может быть. УЕФА изучает вопрос допуска сборной рф к Евро-2024
9 октября во Франкфурте пройдут жеребьевка квалификации Евро-2024
УЕФА изучает вопрос о допуске сборной рф к Евро-2024.
9 октября во Франкфурте пройдут жеребьевка квалификации Евро-2024, и решение должно быть принято до этого времени. На данный момент решения об отстранении не принято.
В УЕФА еще не определились с вопросом дисквалификации рф в этом соревновании. За поребриком надеются, что их сборная получит допуск.
На данный момент УЕФА, одна из немногих спортивных федераций, не дисквалифицировала сборные и клубы беларуси от участия в своих соревнований.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами Открытого чемпионата США с 29 августа по 11 сентября на Sport.ua
Главные новости за 7 сентября на Sport.ua