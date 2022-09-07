Сборная россии ищет соперников. Сыграет с Кыргызстаном и Ираном

Сборная россии по футболу, которая отстранена от официальных матчей из-за войны рф против Украины, ищет себе соперников на контрольные встречи.

Известно, что в сентябре россия сыграет спарринг с Кыргызстаном, а в ноябре - с Ираном. Кроме того, ведутся переговоры со сборными Боснии, Сенегала и Перу.

Осенью все нормальные сборные в Европе будут задействованы в матчах Лиги наций, а затем начнется ЧМ-2022.

Стоит сказать, что 9 октября состоится жеребьевка отбора Евро-2024. УЕФА пока не принял решение по поводу участия сборной россии в квалификации чемпионата Европы.