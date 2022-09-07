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Чемпионат Европы
07 сентября 2022, 18:29 | Обновлено 07 сентября 2022, 19:28
762
0

Сборная россии ищет соперников. Сыграет с Кыргызстаном и Ираном

У россии в этом году официальных матчей не будет

07 сентября 2022, 18:29 | Обновлено 07 сентября 2022, 19:28
762
0
Сборная россии ищет соперников. Сыграет с Кыргызстаном и Ираном
AFP-JIJI

Сборная россии по футболу, которая отстранена от официальных матчей из-за войны рф против Украины, ищет себе соперников на контрольные встречи.

Известно, что в сентябре россия сыграет спарринг с Кыргызстаном, а в ноябре - с Ираном. Кроме того, ведутся переговоры со сборными Боснии, Сенегала и Перу.

Осенью все нормальные сборные в Европе будут задействованы в матчах Лиги наций, а затем начнется ЧМ-2022.

Стоит сказать, что 9 октября состоится жеребьевка отбора Евро-2024. УЕФА пока не принял решение по поводу участия сборной россии в квалификации чемпионата Европы.

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сборная России по футболу жеребьевка Евро-2024
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Источник Спорт-Экспресс
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