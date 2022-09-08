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Лига Европы
08 сентября 2022, 22:50 | Обновлено 08 сентября 2022, 22:57
504
0

Оценки за Фенербахче – Динамо. Буяльский стал лучшим у киевлян

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1-го тура ЛЕ

08 сентября 2022, 22:50 | Обновлено 08 сентября 2022, 22:57
504
0
Оценки за Фенербахче – Динамо. Буяльский стал лучшим у киевлян
ФК Динамо Киев

8 сентября в матче 1-го тура Лиги Европы «Фенербахче» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Матч прошел в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сарачоглу.

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Динамо стартовало в ЛЕ с досадного поражения, пропустив на 90+2 мин.

В первом тайме счет открыл Густаво Энрике. Во второй половине игры Виктор Цыганков выравнял ситуацию. Но возле компенсированных часов, на 90+2 минуты, Миши Батшуайи принес победу хозяевам поля.

Лига Европы

1-й тур, 8 сентября, Стамбул

Фенербахче (Турция) – Динамо (Украина) – 2:1

Голы: Густаво Энрике, 35, Батшуайи, 90+2 – Цыганков, 64

Оценки Sport.ua за матч Фенербахче – Динамо – 2:1:

Замены Фенербахче: Кахведжи – 5,5; Батшуаи – 6,5; Валенсия – 6,0; Линкольн – б/о; Яндаш – б/о.

Замены Динамо: Вивчаренко – 5;5, Шепелев – 5,5; Кравченко – б/о.

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Динамо Киев Фенербахче Лига Европы Виктор Цыганков Фенербахче - Динамо оценки Sport.ua Виталий Буяльский
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Источник Sport.ua
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