Оценки за Фенербахче – Динамо. Буяльский стал лучшим у киевлян
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1-го тура ЛЕ
8 сентября в матче 1-го тура Лиги Европы «Фенербахче» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Матч прошел в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сарачоглу.
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Динамо стартовало в ЛЕ с досадного поражения, пропустив на 90+2 мин.
В первом тайме счет открыл Густаво Энрике. Во второй половине игры Виктор Цыганков выравнял ситуацию. Но возле компенсированных часов, на 90+2 минуты, Миши Батшуайи принес победу хозяевам поля.
Лига Европы
1-й тур, 8 сентября, Стамбул
Фенербахче (Турция) – Динамо (Украина) – 2:1
Голы: Густаво Энрике, 35, Батшуайи, 90+2 – Цыганков, 64
Оценки Sport.ua за матч Фенербахче – Динамо – 2:1:
Замены Фенербахче: Кахведжи – 5,5; Батшуаи – 6,5; Валенсия – 6,0; Линкольн – б/о; Яндаш – б/о.
Замены Динамо: Вивчаренко – 5;5, Шепелев – 5,5; Кравченко – б/о.
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В матче Фенербахче и Динамо пока ничья 1:1 в середине второго тайма