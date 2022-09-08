Грэм ПОТТЕР: «В Челси я хочу развивать команду и культуру»

Экс-тренер «Брайтона» Грэм Поттер прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Челси»:

«Я невероятно горд и взволнован тем, что возглавил «Челси», этот невероятный футбольный клуб.

Очень рад возможности поработать с новыми владельцами «Челси». С нетерпением жду встречи с прекрасными игроками этой команды. В «Челси» я хочу развивать команду и культуру, которой наши чудесные фанаты смогут гордиться.

Хотел бы искренне поблагодарить «Брайтон» за то, что дал мне эту возможности, и, в частности, Тони Блума и игроков, штаб и болельщиков, которые постоянно поддерживали меня, когда я работал с клубом».