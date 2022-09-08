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  4. Милан потерял защитника сборной Италии на пять месяцев
Италия
08 сентября 2022, 20:53 |
704
0

Милан потерял защитника сборной Италии на пять месяцев

Алессандро Флоренци перенес операцию

08 сентября 2022, 20:53 |
704
0
Милан потерял защитника сборной Италии на пять месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» официально сообщил о том, что защитник команды Алессандро Флоренци в Финляндии перенес операцию. Ожидается, что восстановление игрока сборной Италии займет примерно пять месяцев.

31-летний Флоренци получил разрыв сухожилия бедра в матче четвертого тура Серии А против «Сассуоло» (ничья 0:0). До травмы Флоренци успел провести два матча в нынешнем сезоне.

Именно в связи с травмой Флоренци «Милан» под конец трансферного окна арендовал у «Барселоны» Сержиньо Деста. Сам Флоренци был летом выкуплен у «Ромы».

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Милан Алессандро Флоренци травма бедра травма операция
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Источник ФК Милан
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