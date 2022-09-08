Милан потерял защитника сборной Италии на пять месяцев
Алессандро Флоренци перенес операцию
«Милан» официально сообщил о том, что защитник команды Алессандро Флоренци в Финляндии перенес операцию. Ожидается, что восстановление игрока сборной Италии займет примерно пять месяцев.
31-летний Флоренци получил разрыв сухожилия бедра в матче четвертого тура Серии А против «Сассуоло» (ничья 0:0). До травмы Флоренци успел провести два матча в нынешнем сезоне.
Именно в связи с травмой Флоренци «Милан» под конец трансферного окна арендовал у «Барселоны» Сержиньо Деста. Сам Флоренци был летом выкуплен у «Ромы».
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