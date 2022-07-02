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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан выкупил экс-звезду Ромы
Италия
02 июля 2022, 08:25 |
1122
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан выкупил экс-звезду Ромы

Алессандро Флоренци останется в «Милане»

02 июля 2022, 08:25 |
1122
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан выкупил экс-звезду Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Флоренци

«Милан» официально сообщил о том, что клуб выкупил у «Ромы» полузащитника Алессандро Флоренци. Контракт рассчитан на три года.

Сезон 2021/2022 Флоренци провел за «Милан» на правах аренды. На счету 31-летнего итальянца – 2 гола в 30 матчах во всех турнирах.

Ранее «Милан» продлил контракты с двумя топ-менеджерами клуба.

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Источник ФК Милан
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