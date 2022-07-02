Италия02 июля 2022, 08:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Милан выкупил экс-звезду Ромы
Алессандро Флоренци останется в «Милане»
02 июля 2022, 08:25 |
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«Милан» официально сообщил о том, что клуб выкупил у «Ромы» полузащитника Алессандро Флоренци. Контракт рассчитан на три года.
Сезон 2021/2022 Флоренци провел за «Милан» на правах аренды. На счету 31-летнего итальянца – 2 гола в 30 матчах во всех турнирах.
Ранее «Милан» продлил контракты с двумя топ-менеджерами клуба.
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