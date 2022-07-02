ОФИЦИАЛЬНО. Милан выкупил экс-звезду Ромы

«Милан» официально сообщил о том, что клуб выкупил у «Ромы» полузащитника Алессандро Флоренци. Контракт рассчитан на три года.

Сезон 2021/2022 Флоренци провел за «Милан» на правах аренды. На счету 31-летнего итальянца – 2 гола в 30 матчах во всех турнирах.

Ранее «Милан» продлил контракты с двумя топ-менеджерами клуба.