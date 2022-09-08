Матч Лиги конференций был отложен из-за драки болельщиков

Сегодня в первом туре Лиги конференций должен был состояться матч «Ницца» - «Кельн». Он должен был начаться в 19:45 по Киеву.

Однако матч был отменен. Это связано с дракой болельщиков на трибунах стадиона «Альянц Ривьера».

Ультрас «Кельна» пытались прорваться на сектор с фанатами «Ниццы». Один болельщик упал с трибуны. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Обновление: в 20:40 по Киеву матч начался.