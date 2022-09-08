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Лига конференций
08 сентября 2022, 20:26 | Обновлено 08 сентября 2022, 20:44
4350
0

Матч Лиги конференций был отложен из-за драки болельщиков

Поединок «Ницца» - «Кельн» не начался вовремя

08 сентября 2022, 20:26 | Обновлено 08 сентября 2022, 20:44
4350
0
Матч Лиги конференций был отложен из-за драки болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в первом туре Лиги конференций должен был состояться матч «Ницца» - «Кельн». Он должен был начаться в 19:45 по Киеву.

Однако матч был отменен. Это связано с дракой болельщиков на трибунах стадиона «Альянц Ривьера».

Ультрас «Кельна» пытались прорваться на сектор с фанатами «Ниццы». Один болельщик упал с трибуны. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Обновление: в 20:40 по Киеву матч начался.

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Источник RMC Sport
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