Лига конференций08 сентября 2022, 20:26 | Обновлено 08 сентября 2022, 20:44
4350
0
Матч Лиги конференций был отложен из-за драки болельщиков
Поединок «Ницца» - «Кельн» не начался вовремя
08 сентября 2022, 20:26 | Обновлено 08 сентября 2022, 20:44
4350
0
Сегодня в первом туре Лиги конференций должен был состояться матч «Ницца» - «Кельн». Он должен был начаться в 19:45 по Киеву.
Однако матч был отменен. Это связано с дракой болельщиков на трибунах стадиона «Альянц Ривьера».
Ультрас «Кельна» пытались прорваться на сектор с фанатами «Ниццы». Один болельщик упал с трибуны. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.
Обновление: в 20:40 по Киеву матч начался.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 сентября 2022, 21:40 2
Игрока унесли с поля на носилках
Теннис | 08 сентября 2022, 06:33 2
Следите за результатами Открытого чемпионата США с 29 августа по 11 сентября на Sport.ua
Футбол | 08.09.2022, 21:45
Футбол | 08.09.2022, 19:53
Футбол | 08.09.2022, 21:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.09.2022, 20:23 11
07.09.2022, 19:04 14
07.09.2022, 00:11 6
06.09.2022, 23:53 117
08.09.2022, 08:00 15
06.09.2022, 18:41 10
Футбол
07.09.2022, 16:45 1