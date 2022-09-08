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Лига Европы
08 сентября 2022, 18:42 | Обновлено 08 сентября 2022, 19:00
3114
17

Фенербахче – Динамо. Гармаш и Кабаев выйдут в основе

Стали известны стартовые составы команд

08 сентября 2022, 18:42 | Обновлено 08 сентября 2022, 19:00
3114
17
Фенербахче – Динамо. Гармаш и Кабаев выйдут в основе
ФК Динамо Киев

Сегодня, 8 сентября «Динамо» в первом туре Лиги Европы на выезде сыграет с «Фенербахче». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Фенербахче»: Алтай Баяндыр – Кадиоглу, Густаво Энрике, Салай, Луан Перес – Росси, Виллиан Арао, Креспо, Алиоски – Жоау Педру, Кинг

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Сирота, Бурда, Кендзера – Кабаев, Шапаренко, Сидорчук, Цыганков – Гармаш, Буяльский

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Фенербахче Фенербахче - Динамо Динамо Киев стартовые составы Лига Европы Денис Гармаш Владислав Кабаев
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Источник УЕФА
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Комментарии 17
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ALKOSruLKA
якщо ревальний вірнячок - то буде більше 5 ЖК !
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+2
Gargantua
у Забарного карточки?
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0
Pavel_i_CO
Федя, ответь честно, ты ещё в своем городе (не буду называть название города, что бы не палить тебя)? Вот реально, честно ответь 
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0
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Pavel_i_CO
Федя нормально так накидался с утреца, судя по его агрессии.. Караулит сайт как самая верная шавка ахмэтава. Будку разбомбили, теперь под открытым небом хозяину служит
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0
romeoboss
А можливо трапеться знову
чудо і Динамо витягне нечейку але буде дуже важко
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0
DK1961
Забарного даже в запасе нет...
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0
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Якщо б не поява Циганкова - зовсім було б сумно 
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0
Показать Скрыть 6 ответов
ALKOSruLKA
Я прогнозував поразку кротів у 2-3 мячі - і жорстко помилився... тому, спрогнозую і тут перемогу Фенера скажімо 3-1.... 
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-1
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