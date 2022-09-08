Фенербахче – Динамо. Гармаш и Кабаев выйдут в основе

Сегодня, 8 сентября «Динамо» в первом туре Лиги Европы на выезде сыграет с «Фенербахче». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Фенербахче»: Алтай Баяндыр – Кадиоглу, Густаво Энрике, Салай, Луан Перес – Росси, Виллиан Арао, Креспо, Алиоски – Жоау Педру, Кинг

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Сирота, Бурда, Кендзера – Кабаев, Шапаренко, Сидорчук, Цыганков – Гармаш, Буяльский