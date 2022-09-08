Эндрю РОБЕРТСОН: «Ливерпуль должен быстро проснуться»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал разгромное поражение 1:4 от «Наполи» в первом туре Лиги чемпионов:

«Мы играли слишком открыто. Нельзя приехать в такое место и не играть компактно. Они были гораздо лучшей командой.

Слишком много раз у них было место, чтобы нам создавать проблемы. Когда вы приезжаете играть в Лиге чемпионов, вы не можете быть настолько открытыми. Мы должны вернуться к основаниям и быть компактными.

Мы заслуживаем этого результата. Поскольку мы играли слишком открыто, они нашли столько пространства. Было ощущение, что у них есть лишний человек. Мы должны быть готовы к бою. Мы были недостаточно близки друг другу. Мы должны быстро проснуться, потому что мы не можем так выступать».