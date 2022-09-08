Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эндрю РОБЕРТСОН: «Ливерпуль должен быстро проснуться»
Лига чемпионов
08 сентября 2022, 17:48 |
180
0

Эндрю РОБЕРТСОН: «Ливерпуль должен быстро проснуться»

Защитник «Ливерпуля» – о поражении от «Наполи»

08 сентября 2022, 17:48 |
180
0
Эндрю РОБЕРТСОН: «Ливерпуль должен быстро проснуться»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал разгромное поражение 1:4 от «Наполи» в первом туре Лиги чемпионов:

«Мы играли слишком открыто. Нельзя приехать в такое место и не играть компактно. Они были гораздо лучшей командой.

Слишком много раз у них было место, чтобы нам создавать проблемы. Когда вы приезжаете играть в Лиге чемпионов, вы не можете быть настолько открытыми. Мы должны вернуться к основаниям и быть компактными.

Мы заслуживаем этого результата. Поскольку мы играли слишком открыто, они нашли столько пространства. Было ощущение, что у них есть лишний человек. Мы должны быть готовы к бою. Мы были недостаточно близки друг другу. Мы должны быстро проснуться, потому что мы не можем так выступать».

По теме:
ВИДЕО. Гол Мбаппе в ворота Ювентуса назван лучшим в 1-м туре ЛЧ
На каких аренах соперников по еврокубкам примут Шахтер, Динамо и Днепр-1?
ВИДЕО. Реакция Клоппа и Спаллетти на разгром Ливерпуля в Неаполе
Энди Робертсон Ливерпуль Наполи Наполи - Ливерпуль Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BT Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Волейбол | 08 сентября 2022, 00:05 22
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале

Наша команда с гордо поднятой головой покидает чемпионат мира

Джошуа согласился с предложением Фьюри
Бокс | 07 сентября 2022, 19:04 14
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри

Британцы расписали между собой призовой фонд своего будущего боя

Грозный – о масштабной селекции, трансферах Конте и Хави в межсезонье
Футбол | 08.09.2022, 13:03
Грозный – о масштабной селекции, трансферах Конте и Хави в межсезонье
Грозный – о масштабной селекции, трансферах Конте и Хави в межсезонье
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Бокс | 07.09.2022, 23:31
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Баскетбол | 08.09.2022, 17:06
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
06.09.2022, 19:51 14
Баскетбол
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
07.09.2022, 16:45 1
Футбол
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
07.09.2022, 05:53 9
Футбол
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
07.09.2022, 00:03 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
07.09.2022, 12:18 26
Футбол
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
08.09.2022, 06:33 2
Теннис
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
06.09.2022, 18:41 10
Бокс
«Я готов в декабре». Джошуа ответил Фьюри по поводу боя
«Я готов в декабре». Джошуа ответил Фьюри по поводу боя
06.09.2022, 20:14 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности