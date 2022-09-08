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Англия
08 сентября 2022, 16:41 | Обновлено 08 сентября 2022, 17:07
371
0

Микель АРТЕТА – о конкуренте Зинченко: «Он вернулся в хорошей форме»

Будет конкуренция

08 сентября 2022, 16:41 | Обновлено 08 сентября 2022, 17:07
371
0
Микель АРТЕТА – о конкуренте Зинченко: «Он вернулся в хорошей форме»
ФК Арсенал. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игровое состояние Кирана Тирни, которого в основе команды заменил Александр Зинченко после прихода в клуб:

«Киран пережил трехмесячный период травм. Сейчас он вернулся, он в хорошей форме, и мы хотим, чтобы конкуренция была на каждой позиции. Его положение ничем не отличается от остальных».

Следующий матч «канониры проведут уже сегодня, 8 сентября, в 1-м туре Лиги Европы против «Цюриха». Стартовій свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

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Микель Артета Киран Тирни Александр Зинченко Арсенал Лондон Лига Европы Цюрих
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Источник ФК Арсенал Лондон
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