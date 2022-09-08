Микель АРТЕТА – о конкуренте Зинченко: «Он вернулся в хорошей форме»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игровое состояние Кирана Тирни, которого в основе команды заменил Александр Зинченко после прихода в клуб:

«Киран пережил трехмесячный период травм. Сейчас он вернулся, он в хорошей форме, и мы хотим, чтобы конкуренция была на каждой позиции. Его положение ничем не отличается от остальных».

Следующий матч «канониры проведут уже сегодня, 8 сентября, в 1-м туре Лиги Европы против «Цюриха». Стартовій свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.