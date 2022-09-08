US Open08 сентября 2022, 16:20 |
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ВИДЕО. Алькарас выполнил невероятный удар из-за спины в матче с Синнером
Карлос сумел выиграть при этом розыгрыш
08 сентября 2022, 16:20 |
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В четвертьфинале US Open 19-летний испанец Карлос Алькарас в пятысетовом триллере одолел Янника Синнера (6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3)
В конце второго сета Синнер вроде бы поймал Алькараса на противоходе, но испанцу удалось сохранить матч в игре ударом из-за спины. Более того, Карлос еще и забрал этот розыгрыш, отыграв геймбол.
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