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  4. ВИДЕО. Алькарас выполнил невероятный удар из-за спины в матче с Синнером
US Open
08 сентября 2022, 16:20 |
521
0

ВИДЕО. Алькарас выполнил невероятный удар из-за спины в матче с Синнером

Карлос сумел выиграть при этом розыгрыш

08 сентября 2022, 16:20 |
521
0
ВИДЕО. Алькарас выполнил невероятный удар из-за спины в матче с Синнером
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В четвертьфинале US Open 19-летний испанец Карлос Алькарас в пятысетовом триллере одолел Янника Синнера (6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3)

В конце второго сета Синнер вроде бы поймал Алькараса на противоходе, но испанцу удалось сохранить матч в игре ударом из-за спины. Более того, Карлос еще и забрал этот розыгрыш, отыграв геймбол.

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Источник Sport.ua
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