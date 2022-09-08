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08 сентября 2022, 15:57 | Обновлено 08 сентября 2022, 16:04
235
1

Тьерри АНРИ: «Для меня Мбаппе лучше Холанда»

Звездный француз сравнил двух молодых игроков

08 сентября 2022, 15:57 | Обновлено 08 сентября 2022, 16:04
235
1
Тьерри АНРИ: «Для меня Мбаппе лучше Холанда»
Instagram. Тьерри Анри

Экс-игрок сборной Франции, «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри сравнил двух молодых нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда:

«Мбаппе умеет создавать моменты и завершать их. Холанд моментов не создает, он только их завершает. Килиан может играть в центре, справа и слева. Холанд – только в центре. Для меня Мбаппе лучше норвежца».

Ранее УЕФА опубликовал список претендентов на лучшего игрока 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Мбаппе попал в четверку претендентов, а Холанд – нет.

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Тьерри Анри Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе
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Источник Mirror
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Рома Л
Потому что он не француз
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