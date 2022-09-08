Тьерри АНРИ: «Для меня Мбаппе лучше Холанда»

Экс-игрок сборной Франции, «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри сравнил двух молодых нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда:

«Мбаппе умеет создавать моменты и завершать их. Холанд моментов не создает, он только их завершает. Килиан может играть в центре, справа и слева. Холанд – только в центре. Для меня Мбаппе лучше норвежца».

Ранее УЕФА опубликовал список претендентов на лучшего игрока 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Мбаппе попал в четверку претендентов, а Холанд – нет.