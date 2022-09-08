Названы номинанты на звание игрока 1-го тура ЛЧ
В УЕФА определились с претендентами
По традиции, Европейский футбольный союз выделил четырех футболистов, которые примут участие в голосовании среди болельщиков.
В Ньоне по результатам матчей стартового игрового дня чемпионского евротурнира решили отметить:
- форварда «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который стал автором дубля в матче с «Ювентусом» (2:1);
- нападающего «Барселоны» Роберт Левандовски, оформившего хет-трик в игре с «Викторией Пльзень» (5:1);
- атакующего полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски, который забил два гола и сделал ассист в матче с «Ливерпулем» (4:1);
- вингера «Баварии» Лероя Сане, который забил победный гол в игре с «Интером» (2:0).
Голосование уже открыто на официальном сайте УЕФА.
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