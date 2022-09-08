Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы номинанты на звание игрока 1-го тура ЛЧ
Лига чемпионов
08 сентября 2022, 10:54 | Обновлено 08 сентября 2022, 10:55
234
0

Названы номинанты на звание игрока 1-го тура ЛЧ

В УЕФА определились с претендентами

08 сентября 2022, 10:54 | Обновлено 08 сентября 2022, 10:55
234
0
Названы номинанты на звание игрока 1-го тура ЛЧ
UEFA.com

По традиции, Европейский футбольный союз выделил четырех футболистов, которые примут участие в голосовании среди болельщиков.

В Ньоне по результатам матчей стартового игрового дня чемпионского евротурнира решили отметить:

- форварда «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который стал автором дубля в матче с «Ювентусом» (2:1);

- нападающего «Барселоны» Роберт Левандовски, оформившего хет-трик в игре с «Викторией Пльзень» (5:1);

- атакующего полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски, который забил два гола и сделал ассист в матче с «Ливерпулем» (4:1);

- вингера «Баварии» Лероя Сане, который забил победный гол в игре с «Интером» (2:0).

Голосование уже открыто на официальном сайте УЕФА.

По теме:
На каких аренах соперников по еврокубкам примут Шахтер, Динамо и Днепр-1?
У Гризманна продолжается серия странных игр
ХАВИ: «Эта победа принесла нам только три очка»
Лига чемпионов Килиан Мбаппе Петр Зелиньски Роберт Левандовски Лерой Сане
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
Волейбол | 07 сентября 2022, 19:53 0
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?

Во время первой партии на арене в Чехии погас свет

Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Бокс | 07 сентября 2022, 10:22 7
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»

Громкое заявление промоутера Энтони

Бывший наставник Миная вошел в тренерский штаб ФК Красава
Футбол | 08.09.2022, 08:34
Бывший наставник Миная вошел в тренерский штаб ФК Красава
Бывший наставник Миная вошел в тренерский штаб ФК Красава
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
Футбол | 07.09.2022, 13:05
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
Тоттенхэм – Марсель – 2:0. Дебютные голы Ришарлисона. Видео голов и обзор
Футбол | 08.09.2022, 05:15
Тоттенхэм – Марсель – 2:0. Дебютные голы Ришарлисона. Видео голов и обзор
Тоттенхэм – Марсель – 2:0. Дебютные голы Ришарлисона. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира по волейболу Словения - Украина
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира по волейболу Словения - Украина
07.09.2022, 10:59
Волейбол
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
08.09.2022, 06:33 2
Теннис
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
06.09.2022, 19:51 14
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
07.09.2022, 12:18 26
Футбол
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
07.09.2022, 00:03 6
Футбол
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
07.09.2022, 20:50 75
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
07.09.2022, 23:31 29
Бокс
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
07.09.2022, 16:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности